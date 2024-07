Atores do game GTA 5 virão ao Brasil em outubro para participar da BGS

Enquanto o game GTA 6 não tem nem mesmo data confirmada para chegar aos consoles, os fãs da série vão poder ver de perto dois atores que participaram do jogo anterior. A dupla Ned Luke e Shawn “Solo” Fonteno, responsáveis por interpretar os protagonistas Michael de Santa e Franklin Clinton em GTA 5, respectivamente, estarão no Brasil em outubro durante a 15ª edição da Brasil Game Show (BGS). O evento acontece entre 9 e 13 de outubro. Like e Fonteno terão uma programação diversa entre os dias 10 e 11, incluindo a abertura oficial, painéis do BGS Talks e sessões de Meet and Greet. A programação completa da dupla será divulgada em breve.

Na época em que foi lançado, em 2013, GTA 5 quebrou recordes de vendas, atingindo US$ 1 bilhão em apenas três dias. A história envolvente, a excelente jogabilidade e a recriação da cidade de Los Angeles (chamada Los Santos) em um cenário de mundo aberto rendeu críticas unânimes ao título. Hoje, ainda aparece de forma consistente em listas dos melhores jogos já feitos. A continuação, GTA 6, já foi confirmada e tem estreia prevista para o final de 2025.

Fonteno começou a trabalhar como dublador no início dos anos 2000, após começar a carreira como músico. Em 2004 fez um pequeno papel em GTA San Andreas. Além de GTA 5, participou de outros games, como Watch Dogs, de 2014. Luke trabalha na indústria cinematográfica há 30 anos e já atuou em séries importantes, como Law & Order e Boardwalk Empire.

Tanto Luke quanto Fonteno já estiveram no Brasil antes para participar da edição 2023 da BGS.

A organização anunciou também a participação de Roger Clark, ator que interpreta Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2.

Os ingressos para a Brasil Game Show já estão sendo vendidos. Atualmente, estão no terceiro lote, com preços a partir de R$ 238 (inteira válida para quinta ou sexta). Nos finais de semana, o valor passa para R$ 358 (preço inteiro, com direito a meia entrada). Há opções mais caras, como o Premium, com camiseta, acesso antecipado e entrada exclusiva, por R$ 476, e o Camarote, que tem os mesmos benefícios do Premium e direito a entrar no camarote, com snacks e energéticos, por R$ 599. Há ainda o Passaporte Premium, válido para todos os dias, com todos os benefícios, por R$ 2399. A venda é feita neste endereço.