Após mudar de nome, ex-ator da Globo passa a viver em ônibus

Anteriormente conhecido como Igor Angelkorte, o ator Angel Ferreira passou por uma transformação em sua rotina desde que mudou de nome, em 2024. Aos 38 anos, ele, que esteve em produções de destaque da televisão brasileira, como as novelas Babilônia e O Outro Lado do Paraíso, deixou os grandes centros urbanos e se mudou para Cavalcante, no interior de Goiás, onde leva uma rotina mais próxima da natureza.

Morando no chassi de um ônibus e sem acesso às redes públicas de energia elétrica e esgoto, Angel abriu mão de algumas das comodidades da vida moderna. Ao redor do novo lar, planta árvores frutíferas e não faz questão de ter sequer uma geladeira. A mudança, porém, não significa que tenha deixado a carreira artística para trás. Ex-namorado de Camila Pitanga, o ator segue atuando como gestor cultural e também viaja para apresentações do monólogo teatral Sidarta.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)