Antiga casa de Nelson Mandela é transformada em hotel de luxo

A casa em que Nelson Mandela (1918-2013), primeiro presidente negro da África do Sul e vencedor do Nobel da Paz de 1993, viveu em Joanesburgo acaba de ser reaberta para o público. A residência foi transformada em um hote de luxo com nove quartos, o Sanctuary Mandela, que promete manter viva a memória e o legado de Madiba, como o líder era conhecido.

Mandela viveu na casa logo que saiu da prisão, em 1992, até 1998, ano em que assumiu a presidência. Para refletir sua trajetória, cada um dos quartos reflete um período de sua vida, da infância ao ativismo, passando pelos anos de encarceramento até chegar ao reconhecimento como líder e estadista.

Os preços das diárias variam de US$ 260, por um quarto duplo, até US$ 1.000, no caso da suíte presidencial, onde Mandela de fato dormia. A estrutura conta com um restaurante com menu assinado por Xoliswa Ndoyiya, a chef que preparava pessoalmente as refeições do ex-presidente, além de duas salas de conferência.

A notícia não foi bem recebida nas redes sociais. Muitos criticaram a decisão de transformar um espaço de memória em um hotel voltado apenas para os mais abastados. Alguns chegaram a sugerir que a casa fosse transformada em museu, e outros questionaram quem receberá o dinheiro dos clientes.

Atualmente, há três museus dedicados a Nelson Mandela na cidade de Mthatha.