Angel da Victoria´s Secret, Laís Ribeiro está grávida

Laís Ribeiro está grávida. A top model piauiense anunciou neste sábado 17, que está na 25ª semana de gestação do segundo filho, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Joakim Noah.

Mãe de Alexandre, de 16 anos, Laís já desfilou para a maior parte das grandes grifes internacionais como Gucci, Dior, Hermés, Versace, Tom Ford, Balmain, Bottega Veneta, e tantas outras, mas ficou internacionalmente conhecida como uma das Angels da Victoria´s Secret, ao lado de Alessandra Ambrosio e Adriana Lima.

Ranqueada entre as modelos mais sexy do mundo e ‘TOP 50’ pelo site referência Models.com, Lais também é habituè de campanhas de moda para marcas como Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors, DKNY e John Frieda.

Além da bem-sucedida carreira de modelo, Lais é engajada em iniciativas socioambientais como a Bottletop, que emprega mulheres artesãs do Brasil e da África por meio do fomento à produção de acessórios feitos com material reciclável, e ao lado do marido Joakim Noah, embaixador do Chicago Bulls, atua em projetos que visam a transformação social pelo incentivo à prática esportiva. No país, investe ainda na produção artesanal de tapeceiros do Nordeste e na construção civil ecossustentável.