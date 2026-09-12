Ana Hickmann e Edu Guedes se casam no interior de São Paulo

A apresentadora Ana Hickmann se casou com o chef Edu Guedes neste sábado, 12. Embora o casal já tivesse formalizado uma união civil em maio de 2025, a cerimônia só ocorreu agora devido a uma reforma na Casa Gialla, uma fazenda em Araras, no interior de São Paulo, pertencente a Edu e escolhida a dedo como local do festejo. A cerimônia reuniu 150 convidados e contou com a presença de nomes famosos, como Viih Tube.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente