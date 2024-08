Alimentos com cheiro e gosto de Cannabis viram tendência

São muitas novidades na indústria alimentícia canábica, que ainda não são encontradas no mercado tradicional, mas nem por isso fazem menos sucesso com o consumidor. Há mais de dez anos, surgiram (e agora se estabeleceram no mercado) chás, cervejas e refrigerantes, que levam THC (tetrahidrocanabidiol), o derivado da planta, que dá o tal barato da maconha. Batizadas de bebidas recreativas, são sucesso entre consumidores curiosos. Há também gomas e balas de CBD (canabidiol, substância não psicoativa da Cannabis), que viraram opção terapêutica para quem não consegue se adaptar aos óleos.

Mais recentemente, no entanto, foram lançados alimentos enriquecidos com derivados da semente da planta, rica em proteína, ômega 3 e 6, aminoácidos, e vitaminas B, E, zinco e magnésio. Deles saem o azeite, a farinha e a proteína pura em pó. No mercado internacional, tem até whey protein, à base de proteína da Cannabis, que surge como excelente auxiliar no ganho muscular e na redução do colesterol. Totalmente vegano, o composto só perde em quantidade de proteína para a soja, segundo nutricionistas.

Estados Unidos, Canadá e Reino Unido fazem parte de um grupo de países, cujas leis permitem derivados da planta nos alimentos e cosméticos. Mas no Brasil, nenhum desses produtos são permitidos. Porém, quase como um consolo há uma linha, digamos light, permitida por aqui. São os alimentos com terpenos extraídos da planta, que são óleos aromáticos, capazes de dar cheiro e gosto característicos da planta.

Mais do que um sabor, os terpenos tem função terapêutica. Especialista dizem que alteram os neurotransmissores, trazendo relaxamento e, alguns casos, funcionam como energizador. Quando adicionado aos óleos medicinais, ajudam na interação dos canabinoides. Nos alimentos, conferem um toque gastronômico único aos alimentos e bebidas.

O segmento é uma das tendências de mercado que serão apresentados na ExpoCannabis Brasil, que acontece de 15 a 17 de novembro, em São Paulo. Há pelo menos 16 empresas desse segmento que compraram espaço nessa grande feira do setor, que nasceu no Uruguai e passou a ser realizada por aqui. “O consumidor poderá ver marcas de cerveja, chocolate refrigerante, pães e hambúrguer com terpenos”, diz Larissa Uchida, CEO da ExpoCannabis. “Queremos ser um ponto de encontro da indústria da Cannabis no país, inspirando novas parcerias, catalisando inovações e promovendo educação sobre os benefícios e desafios do sistema.”

Conheça alguns produtos que já estão no mercado