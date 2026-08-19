A relação entre o astro do Rush, Alex Lifeson, e o uso de maconha
Guitarrista usou a planta por décadas, mas decidiu parar meses antes de nova turnê
De volta em turnê após mais de dez anos de hiato, o Rush (agora sem o baterista Neil Peart) volta ao mundo com a turnê “Fifty Something”. Dentre seus membros, o guitarrista Alex Lifeson se destaca. Aos 72 anos, o artista decidiu deixar para trás um antigo vício cerca de quatro meses antes da turnê: a maconha.
O objetivo do guitarrista foi recuperar a concentração, memória e agilidade, segundo informações da Rolling Stone, que entrevistou o astro. Alex começou o uso da planta aos 13 anos, já passou por períodos de abstinência, mas tornou o uso da maconha em hábito frequente nas últimas duas décadas. Para ele, a cannabis despertava um tipo diferente de criatividade.
As coisas mudaram quando ele notou que já não tocava mais tão bem sob efeito da droga. Logo, sentimentos negativos vieram, e ele entendeu que precisava mudar algo para se recuperar, já que a maconha interferia na maneira como seu cérebro funcionava. Foi esse estalo que levou o guitarrista a realizar a mudança radical: sair da maconha poucos meses antes de uma nova turnê.
No dia da decisão, Lifeson procurou pela sua casa e estúdio por todo tipo de apetrecho que utilizava para fumar e jogou todos fora. Dentre os itens, estavam cachimbos, bongs e uma grande quantidade de maconha. Seu plano inicial era parar por uma semana e depois estender para um mês. Por fim, chegou a uma ideia final: parar durante toda a turnê.
O guitarrista revelou à Rolling Stone que percebeu os efeitos positivos da parada de forma muito rápida. Ele cita estar mais lúcido, procrastinar menos e até uma melhora na memória como resultado do fim do uso da maconha. O artista também resolveu diminuir o uso de bebidas alcoólicas.
Sua turnê, Fifty Something, passa pelo Brasil entre janeiro e fevereiro de 2027, com shows confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.