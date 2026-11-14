A redenção de Kim Kardashian no mundo da moda

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Kim Kardashian, de fenômeno de reality show a magnata e ativista, é destaque em nova biografia. O texto explora sua transformação de figura midiática em empresária da SKIMS, avaliada em US$ 5 bilhões, e sua evolução na moda, do fiasco no Met Gala ao reconhecimento, além de seu engajamento em causas sociais e jurídicas.

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Daqui a uma centena de anos, se coubesse a um antropólogo entender o cotidiano do mundo que nasceu com a internet e brotou nas redes sociais, a ágora infindável dos chamados influencers, um nome mereceria destaque: Kimberly Noel Kardashian, a Kim Kardashian, de 46 anos e infinitas plásticas, nunca admitidas, mas sempre evidentes. Na adolescência, ela esteve na ribalta de um fenômeno de mídia: seu pai defendeu com sucesso O.J. Simpson em seu julgamento por assassinato da companheira. Mal passados os 20 anos, ela trabalhou como assistente pessoal da atriz e modelo e etc. Paris Hilton, com quem apareceu num rea­lity show insosso. Em 2007, um vídeo íntimo com o cantor Ray J viralizou, em um dos primeiros fenômenos de bobagens e invasões de privacidade adoradas e espalhadas. Naquele ano, a série familiar Keeping Up With the Kardashians, ao lado da mãe e das quatro irmãs, explodiu como poucas, e pôs o clã no topo das manchetes de futilidades.

Rapidamente, contudo, a moça percebeu que a suposta e tola efemeridade a circular no Instagram, YouTube, Facebook e congêneres poderia ser transformada em excelente negócio — e, para isso, nada como atrelar sua exuberante figura aos flashes de moda. Um óbvio atalho, porque a humanidade gosta de ficar de olho, é o baile do Met Gala, em Nova York. Na estreia, em 2013, foi um fiasco. Grávida de sua primeira filha com o ex-marido, o rapper Kanye West, a socialite apareceu no tapete vermelho com um vestido longo de estampa floral, luvas e gola alta, da Givenchy. A internet não perdoou: o look virou alvo de piadas e comparações pouco lisonjeiras — entre elas, com um sofá estampado, brega que só ele. A madame continuou tentando: com a ajuda de grifes como Balmain, Versace e Maison Margiela, Kim voltou à cena do “crime” sem parar, e contando. Em 2021, surgiu inteiramente coberta por um traje preto da Balenciaga, que tampava até o rosto. Na edição seguinte, escolheu a famosa peça usada por Marilyn Monroe para cantar no aniversário de John Kennedy, em 1962, no Madison Square Garden. Em 2023, despontou perolada da cabeça aos pés a bordo de um modelo Schiaparelli. Agora em 2026, brotou voluptuosa e de laranja numa parceria de cair o queixo com o artista Allen Jones.

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E então, no meio do caminho, como em um conto de fadas, encaminhou seu próprio negócio, a SKIMS, fundada em 2019, ao lado do sueco Jens Grede, e que nunca parou de gritar em letras maiúsculas, com peças íntimas e modeladoras como uma segunda pele. A companhia já se associou à Fendi, à Swarovski e à Nike, em valor de mercado hoje estimado em 5 bilhões de dólares. O patrimônio da empreendedora alcançou, em 2025, o equivalente a 10 bilhões de reais. É travessia revelada com capricho no livro recém-lançado Citizen Kim, biografia escrita pelo jornalista Jonathan Van Meter, que passou cinco anos ao lado da figura e de seu ruidoso entorno (ela hoje namora, na discrição possível, o supercampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton). A sacada do volume: mostrar como marcas de escol se beneficiam da audiência de Kim nas redes (mais de 300 milhões de seguidores), mas como ela também bebe das grifes para ilustrar seu perfil, hoje palatável e para lá de respeitável.

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Como não é boba nem nada, muito ao contrário, e convém prestar atenção no que faz, La Kardashian virou sinônimo de um tempo que quase sempre soa fútil, mas tem mensagens a oferecer. É tolice supor que quem aparece demais vale de menos. “As Kardashians são pessoas sérias, embora tenham sido tratadas como gente sem profundidade”, diz o biógrafo Van Meter. Ele sabe o que diz. Kim foi estudar direito e virou ativista por reformas no sistema prisional americano. Defende a causa armênia, de onde vem o pai. Faz barulho com a série Tudo É Justo, drama jurídico criado por Ryan Murphy. Está na hora de ver a turma Kardashian de outro modo.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021