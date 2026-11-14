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Comportamento

A redenção de Kim Kardashian no mundo da moda

A empresária e faz-tudo deixou de ser rejeitada pela indústria para se tornar figura disputada e respeitada entre seus pares

Por Gabriela Caputo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Duas imagens lado a lado de Kim Kardashian. À esquerda, ela tem cabelo escuro preso, maquiagem forte e usa um top de pérolas com um colar brilhante. À direita, ela tem cabelo loiro solto e veste um vestido laranja justo e brilhante, com fendas nas pernas, em um evento com pessoas ao fundo
UAU! - No Met Gala 2023, de Schiaparelli (acima), e agora em 2026, de Allen Jones: espanto (Cindy Ord/MG23/Getty Images; TheStewartofNY/Getty Images)
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Daqui a uma centena de anos, se coubesse a um antropólogo entender o cotidiano do mundo que nasceu com a internet e brotou nas redes sociais, a ágora infindável dos chamados influencers, um nome mereceria destaque: Kimberly Noel Kardashian, a Kim Kardashian, de 46 anos e infinitas plásticas, nunca admitidas, mas sempre evidentes. Na adolescência, ela esteve na ribalta de um fenômeno de mídia: seu pai defendeu com sucesso O.J. Simpson em seu julgamento por assassinato da companheira. Mal passados os 20 anos, ela trabalhou como assistente pessoal da atriz e modelo e etc. Paris Hilton, com quem apareceu num rea­lity show insosso. Em 2007, um vídeo íntimo com o cantor Ray J viralizou, em um dos primeiros fenômenos de bobagens e invasões de privacidade adoradas e espalhadas. Naquele ano, a série familiar Keeping Up With the Kardashians, ao lado da mãe e das quatro irmãs, explodiu como poucas, e pôs o clã no topo das manchetes de futilidades.

Capa de livro Citizen Kim: The Woman Who Created the Future com o rosto de uma mulher em preto e branco, dividido por uma linha diagonal que forma a letra K. O título e o nome do autor, Jonathan Van Meter, estão em verde-limão
CITIZEN KIM: THE WOMAN WHO CREATED THE FUTURE, de Jonathan Van Meter (Viking Press, 352 págs., R$ 54,99 em e-book) (./.)

Rapidamente, contudo, a moça percebeu que a suposta e tola efemeridade a circular no Instagram, YouTube, Facebook e congêneres poderia ser transformada em excelente negócio — e, para isso, nada como atrelar sua exuberante figura aos flashes de moda. Um óbvio atalho, porque a humanidade gosta de ficar de olho, é o baile do Met Gala, em Nova York. Na estreia, em 2013, foi um fiasco. Grávida de sua primeira filha com o ex-marido, o rapper Kanye West, a socialite apareceu no tapete vermelho com um vestido longo de estampa floral, luvas e gola alta, da Givenchy. A internet não perdoou: o look virou alvo de piadas e comparações pouco lisonjeiras — entre elas, com um sofá estampado, brega que só ele. A madame continuou tentando: com a ajuda de grifes como Balmain, Versace e Maison Margiela, Kim voltou à cena do “crime” sem parar, e contando. Em 2021, surgiu inteiramente coberta por um traje preto da Balenciaga, que tampava até o rosto. Na edição seguinte, escolheu a famosa peça usada por Marilyn Monroe para cantar no aniversário de John Kennedy, em 1962, no Madison Square Garden. Em 2023, despontou perolada da cabeça aos pés a bordo de um modelo Schiaparelli. Agora em 2026, brotou voluptuosa e de laranja numa parceria de cair o queixo com o artista Allen Jones.

Seis mulheres, incluindo Kris Jenner, Khloé, Kim, Kendall, Kourtney e Kylie, posam em fila, vestindo roupas de festa. Kris usa um vestido preto com gola alta e babados, Khloé um vestido tomara que caia preto com amarrações laterais, Kim um macacão brilhante nude, Kendall um vestido preto curto com fenda lateral, Kourtney um conjunto preto de top e saia, e Kylie um vestido preto longo de paetês com fenda.
NEGÓCIO DE FAMÍLIA - Com a mãe e as irmãs (Kim, de branco): o clã transformou a intimidade em série de imenso sucesso (./Divulgação)
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E então, no meio do caminho, como em um conto de fadas, encaminhou seu próprio negócio, a SKIMS, fundada em 2019, ao lado do sueco Jens Grede, e que nunca parou de gritar em letras maiúsculas, com peças íntimas e modeladoras como uma segunda pele. A companhia já se associou à Fendi, à Swarovski e à Nike, em valor de mercado hoje estimado em 5 bilhões de dólares. O patrimônio da empreendedora alcançou, em 2025, o equivalente a 10 bilhões de reais. É travessia revelada com capricho no livro recém-lançado Citizen Kim, biografia escrita pelo jornalista Jonathan Van Meter, que passou cinco anos ao lado da figura e de seu ruidoso entorno (ela hoje namora, na discrição possível, o supercampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton). A sacada do volume: mostrar como marcas de escol se beneficiam da audiência de Kim nas redes (mais de 300 milhões de seguidores), mas como ela também bebe das grifes para ilustrar seu perfil, hoje palatável e para lá de respeitável.

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Kim Kardashian posa com expressão séria, usando um vestido longo nude transparente e brilhante, com sapatos prateados. Ela está em pé, com as mãos na cintura, ladeada por outras modelos com roupas semelhantes, algumas em tons de bronze e outras em prateado, todas com brincos grandes e brilhantes. O fundo é escuro, e há um efeito de brilho intenso nas roupas.
PARCERIA - A grife SKIMS com pedras Swarovski: dobradinha de relevo (./Divulgação)
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Como não é boba nem nada, muito ao contrário, e convém prestar atenção no que faz, La Kardashian virou sinônimo de um tempo que quase sempre soa fútil, mas tem mensagens a oferecer. É tolice supor que quem aparece demais vale de menos. “As Kardashians são pessoas sérias, embora tenham sido tratadas como gente sem profundidade”, diz o biógrafo Van Meter. Ele sabe o que diz. Kim foi estudar direito e virou ativista por reformas no sistema prisional americano. Defende a causa armênia, de onde vem o pai. Faz barulho com a série Tudo É Justo, drama jurídico criado por Ryan Murphy. Está na hora de ver a turma Kardashian de outro modo.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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