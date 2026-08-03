A razão para Lívia Andrade ‘romper’ com campeão do UFC

Após meses de especulação sobre um possível relacionamento, a apresentadora Lívia Andrade e o lutador Alex Poatan se separaram. Embora o namoro nunca tenha sido assumido publicamente, informações divulgadas pela revista Quem apontam que o casal rompeu definitivamente uma relação iniciada em março deste ano devido à incompatibilidade de agendas, já que ele mora nos Estados Unidos e ela, no Brasil.

Os rumores sobre um relacionamento entre os dois começaram após registros de Lívia comparecendo a um evento de luta no Rio de Janeiro, acompanhada de Poatan. Na sequência, a apresentadora chegou a viajar para os Estados Unidos, onde postou uma foto com o bicampeão do UFC. Em junho, a relação entre os dois chegou a ser anunciada pelo apresentador Luciano Huck durante uma entrada ao vivo no Domingão.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente

“Poatan, atleta brasileiro, de origem indígena, moleque gente fina demais e namorado da Lívia Andrade. Vocês se conheceram ali, onde a Dona Déa está sentada”, brincou Huck, cuja afirmação foi negada por Lívia logo na sequência. “Vocês parem de falar esse negócio de namorado, porque a gente é amigo pra caramba”, disse ela, bem-humorada.

Continua após a publicidade

Após os rumores do término ganharem força nesse final de semana, Poatan publicou um stories no Instagram com um trecho de uma música Tomara, do cantor Pablo do Arrocha, cujo tom é de lamentação. “Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis”, diz a letra.

Enquanto isso, Lívia Andrade está curtindo o festival Ushuaïa Ibiza na famosa ilha espanhola. A musa postou vídeos aproveitando a estadia no local.

Continua após a publicidade