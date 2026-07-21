A nova aparência de MC Daniel: veja antes e depois

Uma imagem divulgada nas redes sociais chamou atenção ao apresentar uma mudança brusca na aparência do cantor e influenciador MC Daniel. Publicado pelo profissional Igor Alves, responsável por conduzir o processo, o registro compara duas imagens frontais do artista, apresentando o antes e o depois da realização de procedimentos estéticos.

“Ele teve confiança e paciência para chegar nesse resultado, em que ele seguiu cada passo que eu pedi: cabelo, barba, sobrancelha, preenchimento, toxina botulínica, laser, bioestimulador, academia, entre outros”, disse Alves na legenda da publicação.

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