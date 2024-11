A iniciativa de universidade na Espanha para preservar item de valor emocional

Após a enchente histórica, o leste da Espanha está devastado. Os danos, semelhantes aos causados por um tsunami ou um furacão, deixaram 219 mortos, sendo 214 na cidade de Valência, a terceira maior do país, e outros cinco nas vizinhas Andaluzia e Castilla-La Mancha. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia Espanhola (Aemet), foi a pior enchente registrada no país neste século.

Os esforços são, é claro, para melhorar a vida das pessoas afetadas, suprindo as necessidades mais básicas, como os abastecimentos essenciais, a limpeza e a recuperação das múltiplas casas atingidas. Mas uma iniciativa da Universidade de Valência também pretende preservar algo muito importante para a saúde mental e psicológica das pessoas: suas memórias.

Por meio de um projeto para a preservação dessas lembranças e seu valor emocional, a Universidade pretende restaurar fotografias e álbuns de família, independentemente do grau de deterioração ou danos causados pelas inundações, que invadiram as casas e deixaram espaços completamente destruídos.

De acordo com a Universidade, os restos de porta-retratos e as fotografias únicas cheias de lama se tornaram indicadores da altura que a água atingiu. Imagens que evocam momentos especiais como um casamento, o nascimento de um filho, aniversários, reuniões familiares ou aquelas últimas memórias que mantêm vivos daqueles que já não estão entre nós, pairavam entre os escombros e os poucos pertences de muitas famílias valencianas que perderam absolutamente tudo. “Pedimos que, na medida do possível, as Famílias não se livrem de fotografias e álbuns, mesmo que estejam muito deteriorados”, disse Marisa Vázquez de Ágredos, diretora do Património da Universidade de Valência.

A ideia é resgatar e dar uma nova chance à essas memórias, tornando a restauração dessas imagens em um símbolo de esperança. Em colaboração com o Laboratório de Análise e Diagnóstico de Obras de Arte, do Departamento de História da Arte da Universidade de Valência, a iniciativa pretende restaurá-las da melhor forma possível. “Já contamos com centenas de voluntários de diferentes universidades colaboradoras e do Grupo Espanhol de Conservação”, contou Marisa.

A conservação e restauro são fundamentais para recuperar e manter, pelo menos, o valor pessoal e emocional que estas imagens têm para muitas pessoas que perderam tudo com as chuvas torrenciais. “É um legado insubstituível”, finaliza a diretora da UV.

Como funciona

A medida que avance pelos locais atingidos, a Universidade de Valência fará uma campanha de arrecadação dessas imagens. Eles pedem que as pessoas separem as fotos em grupos – pouco úmidas, muito úmidas ou com fungos – colocando-as em diferentes sacos plásticos, com nome, telefonem endereço e email do dono.

Juntamente com o Grupo Espanhol de Conservação, a Universidade Politécnica de Valência, o Conselho Internacional de Museus e o Museu de Etnologia de Valência, a instituição coordenará o recolhimento destas imagens para o seu posterior restauro, que será totalmente gratuito. “A campanha de arrecadação será feita de forma progressiva”, afirma Marisa, que acrescenta. “Temos alunos, professores, pessoal administrativo e de serviço dos nossos centros que estão nas áreas afetadas, fazendo a coleta desses materiais fotográficos, para centralizá-los e reuni-los”, explica.

O tempo de restauração dessas imagens cheias de lama, água e outros danos decorrentes das enchentes é indeterminado. “Depende do estado em que se encontram. Até chegarem ao laboratório não poderemos especificar”, explica a diretora. “Quando os recebermos, faremos um exame diagnóstico inicial no qual serão decididos os critérios de intervenção em cada caso. A maioria está muito danificada, com lama que cheira mal (com atividade microbiológica)”, acrescenta.

Ao mesmo tempo que se lança esta campanha solidária para recuperar as memórias familiares na Espanha, especialistas em conservação e restauro também oferecem o que podem para ajudar e aconselhar a preservar estas fotos da melhor forma possível.