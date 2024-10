Enchentes relâmpago matam pelo menos 51 pessoas na Espanha

Chuvas torrenciais provocaram uma série de enchentes repentinas na Espanha nesta quarta-feira, 30, deixando pelo menos 51 pessoas mortas em Valência, no leste do país. Diversas estradas e cidades ficaram submersas, dificultando o acesso dos serviços de emergência, segundo autoridades locais.

Desde a madrugada, equipes de resgate trabalham para limpar as águas da enchente, usando botes para resgata várias pessoas, como mostraram emissoras da cidade de Utiel. Os profissionais ainda estão lutando para chegar às áreas mais atingidas, disse Carlos Mazon, líder regional de Valência. Segundo ele, algumas pessoas continuam isoladas em locais onde o acesso é “absolutamente impossível”.

“Se (os serviços de emergência) não chegaram a certas áreas, não é por falta de meios ou disposição, mas por um problema de acesso”, garantiu Mazon em uma entrevista coletiva.

Caos e destruição

Dezenas de vídeos compartilhados nas redes sociais durante a madrugada mostraram pessoas presas pelas águas da enchente. Algumas subiram em árvores para evitar serem levadas pela corrente. Em outras imagens, bombeiros são vistos libertando motoristas cujos carros ficaram presos em ruas alagadas na cidade de Alzira.

Os serviços de emergência na região pediram que cidadãos evitem se deslocar por rodovias e sigam as atualizações de fontes oficiais. Uma unidade militar especializada em operações de resgate foi enviada a algumas áreas para auxiliar autoridades locais.

A agência meteorológica estatal espanhola AEMET emitiu um alerta vermelho na terça-feira 29 para Valência, uma importante região produtora de frutas cítricas. Algumas áreas como Turis e Utiel registraram 200 mm de chuva. O alerta foi reduzido para amarelo depois que a chuva parou na maior parte da região.

Viagens de trem para as cidades de Madri e Barcelona foram canceladas devido às inundações. Escolas e outros serviços essenciais também foram suspensos nas áreas mais atingidas. A presidente da Câmara Baixa do parlamento espanhol, Francina Armengol, informou que a sessão desta quarta-feira seria cancelada por causa do desastre.

Mudanças climáticas

O número de mortos nas enchentes desta madrugada é o mais alto na Europa desde as inundações de 2021 na Alemanha, quando 185 pessoas perderam a vida.

Na Espanha, foi a pior catástrofe relacionada a enchentes desde 1996, quando 87 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em uma inundação relâmpago perto de Biesca, nos Pireneus.

Cientistas afirmam que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes em todo o mundo devido às mudanças climáticas. Meteorologistas acreditam que o aquecimento do Mediterrâneo, que aumenta a evaporação da água, tem um papel fundamental em tornar as chuvas torrenciais mais severas na região.