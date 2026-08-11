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Comportamento

A indiana que quebrou recorde com os cabelos mais longos do mundo

Renu Dhariyal cuida de suas madeixas de forma contínua desde 2015

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 14h59 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h09
Três fotos de uma mulher indiana com cabelos pretos extremamente longos. Na primeira, ela está de costas, com os cabelos soltos quase tocando o chão. Na segunda, sentada, sorrindo, com os cabelos espalhados à sua volta. Na terceira, ela segura uma trança grossa que chega aos seus pés
Cabelo de Renu já ultrapassou sua própria altura  (Guinness World Records/Divulgação)
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A indiana que quebrou recorde com os cabelos mais longos do mundo Priorizar nos meus resultados Google

Uma mulher indiana entrou recentemente para o Guinness World Records com uma característica surpreendente: ela é a mulher com os cabelos mais longos do mundo. Renu Dhariyal mora em Uttarakhand, no norte da Índia e cuida há mais de uma década de seus longos cabelos, que atingem 2,7 metros de comprimento. 

A indiana tirou do primeiro lugar a campeã anterior, a ucraniana Aliia Nasyrova, que cuidava de suas madeixas com 2,5733 metros de comprimento. No caso de Renu, seus cabelos ultrapassam bem o da ucraniana: 2,715 metros é a medição oficial feita pelo Guinness World Records em abril, na cidade de Haldwani, parte de Uttarakhand. 

Mulher indiana sorrindo, com cabelo preto liso e extremamente longo, que chega ao chão e se espalha sobre um tapete cinza. Ela veste uma blusa amarela estampada e pulseiras vermelhas, tocando o cabelo com as mãos. O fundo é uma parede rosa e um armário roxo
Renu conta que as pessoas a param na rua com frequência por causa do cabelo (Guinness World Records/Divulgação)
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Renu contou ao Guinness que deixa o cabelo crescer de forma contínua desde 2015. “Na cultura indiana, o cabelo comprido é considerado um símbolo de extrema beleza e tradição, o que me inspirou a deixá-lo crescer tanto”, disse a recordista. Ela também atua com conteúdo para as redes sociais, em assuntos como beleza e produtos naturais. Dhariyal explica que manter cabelos tão longos exige paciência, e que ela passa horas lavando e desembaraçando os fios.

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O cuidado especial com as madeixas faz parte do dia a dia de Renu. Ela utiliza apenas produtos naturais no cabelo, como óleo de coco, gergelim e amla, uma fruta também conhecida como groselha indiana. A recordista pretende usar da visibilidade para divulgar sua comunidade. “Quero transmitir ao mundo a mensagem que, com determinação, consistência e conexão com a beleza natural e cultura, pode-se alcançar grandes conquistas”, explicou. 

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TAGS:
Comportamento
Guinness Book
Índia
Recorde
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