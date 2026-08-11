A indiana que quebrou recorde com os cabelos mais longos do mundo
Renu Dhariyal cuida de suas madeixas de forma contínua desde 2015
Uma mulher indiana entrou recentemente para o Guinness World Records com uma característica surpreendente: ela é a mulher com os cabelos mais longos do mundo. Renu Dhariyal mora em Uttarakhand, no norte da Índia e cuida há mais de uma década de seus longos cabelos, que atingem 2,7 metros de comprimento.
A indiana tirou do primeiro lugar a campeã anterior, a ucraniana Aliia Nasyrova, que cuidava de suas madeixas com 2,5733 metros de comprimento. No caso de Renu, seus cabelos ultrapassam bem o da ucraniana: 2,715 metros é a medição oficial feita pelo Guinness World Records em abril, na cidade de Haldwani, parte de Uttarakhand.
Renu contou ao Guinness que deixa o cabelo crescer de forma contínua desde 2015. “Na cultura indiana, o cabelo comprido é considerado um símbolo de extrema beleza e tradição, o que me inspirou a deixá-lo crescer tanto”, disse a recordista. Ela também atua com conteúdo para as redes sociais, em assuntos como beleza e produtos naturais. Dhariyal explica que manter cabelos tão longos exige paciência, e que ela passa horas lavando e desembaraçando os fios.
O cuidado especial com as madeixas faz parte do dia a dia de Renu. Ela utiliza apenas produtos naturais no cabelo, como óleo de coco, gergelim e amla, uma fruta também conhecida como groselha indiana. A recordista pretende usar da visibilidade para divulgar sua comunidade. “Quero transmitir ao mundo a mensagem que, com determinação, consistência e conexão com a beleza natural e cultura, pode-se alcançar grandes conquistas”, explicou.