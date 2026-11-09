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Comportamento

6 pistas de que a temporada de Natal já começou

O descongelamento de Mariah Carey e outros sinais anunciam a chegada antecipada das festas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h59
EXTRAVAGANTE - Mariah, em seu novo especial para o dia 25: ela abraçou o público gay e o humor autodepreciativo -
Tradição: Mariah Carey, a Rainha do Natal, em especial da Apple TV+ lançado em 2020. (Apple TV+/.)
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Novembro mal começou e o espírito natalino já começou a dar as caras. Falta mais de um mês para o Natal, mas a decoração nas ruas, os lançamentos de produtos sazonais no comércio e as estreias de filmes temáticos no catálogo das plataformas de streaming mostram que a época mais festiva do ano está oficialmente em curso. 

Os shoppings já estrearam suas árvores gigantes

Árvores gigantes, guirlandas, luzes e cenografias temáticas já começaram a ocupar os corredores dos centros comerciais. Em São Paulo, o Shopping Eldorado inaugurou sua ambientação em 1º de novembro, com uma árvore giratória de dez metros e cenários dentro de bolas e caixas decorativas. No Shopping Aricanduva, a atração deste ano é um reino iluminado, com árvore de onze metros, renas animatrônicas e cerca de 250 mil lâmpadas de LED. O Shopping Center Norte inaugurou sua decoração na sexta-feira, 6, com vila natalina, carrossel e até show de neve. Já o Shopping Center 3, na Avenida Paulista, exibiu no domingo, 8, uma árvore de dez metros, acompanhada de trenó e letreiro luminoso.

Papai Noel de plantão

O Bom Velhinho não esperou dezembro chegar para assumir seu posto: desde a última semana, já está de plantão nos shoppings citados. No Shopping Interlagos, apareceu no dia 7, acompanhado de uma parada com banda e personagens natalinos. Já no Ibirapuera Shopping, a chegada aconteceu no dia 8, com cortejo pelos corredores e apresentação do coral Villa Voice. No Shopping Pátio Higienópolis, a chegada do Noel teve uma ambientação temática espacial, com uma central de controle e ursinhos astronautas.

Atrações natalinas para marcar na agenda

Parques e áreas públicas também vão receber, muito em breve, atrações temáticas. A partir de 14 de novembro, o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, inaugura a já tradicional ativação natalina da Coca-Cola, que terá como novidade uma pista de patinação gratuita. A árvore terá 55 metros de altura, com inauguração com show gratuito do Fat Family. O Jockey Club recebe a Villa de Natal entre 27 de novembro a 23 de dezembro, com Casa do Papai Noel, feira natalina, apresentações teatrais, parque de diversões e uma parada com mais de 200 personagens – os ingressos começam em R$ 69,90. Outra programação anual, o Natal Iluminado de São Paulo, tem abertura no próximo dia 24, na Catedral da Sé, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. A programação integra diferentes pontos da capital e ajuda a transformar o espaço público em cenário das festas de fim de ano.

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Os panetones já estão nas prateleiras, com parcerias cada vez mais inventivas

Os supermercados e lojas especializadas já exibem os produtos típicos da temporada – com novidades saborosas. A Nestlé lançou para este Natal uma nova versão de panetone recheado com inspiração no chocolate Sensação, além de retornar com a edição do bombom Caribe. A Casa Suíça promete um panetone temático de Harry Potter, com massa de especiarias, recheio de baunilha com canela e brindes exclusivos, enquanto a Santa Edwiges vai vender uma coleção premium inspirada em O Quebra-Nozes. A clássica Bauducco planeja o Chocottone Paçoquita, em parceria com a Santa Helena, e um de limão-siciliano com a Le Lis, aproximando a categoria do mercado de presentes e da moda – este já está disponível e custa R$ 149,90.

Mariah Carey já descongelou

Se ainda faltava algum sinal, é oficial: como manda a tradição, Mariah Carey já descongelou para a temporada festiva com vídeo publicado em 1º de novembro. Desta vez, aparece primeiro caracterizada como uma roqueira em um bar, antes de fazer a transição para estrela natalina ao som de seu hit All I Want for Christmas Is You. A cantora desembarcou no Brasil no domingo, 8, para fazer dois shows temáticos nos dias 17 e 21 de novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A estação também ganhou novidades: a popstar Olivia Rodrigo lançou sua primeira canção natalina, take me home (4 christmas), e o Starbucks apresentou Holiday Blend, seu primeiro álbum global dedicado às festas em mais de uma década. 

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O Natal também invade o streaming

Como de praxe, a Netflix segue apostando nos filmes originais para o catálogo de fim de ano. Entre as novidades, O Natal Perfeito de um Cachorro, com Dennis Quaid e Milo Ventimiglia, já está disponível. Nas próximas semanas, chegam à plataforma títulos como Gospel de Natal (11/11), que acompanha um pastor em crise de fé, e Protegendo Estrelas (18/11), em que Leighton Meester, de Gossip Girl, interpreta uma segurança particular contratada para proteger um ator famoso, vivido por Jared Padalecki. Enquanto isso, o Prime Video aposta em Clashing Through the Snow (23/11), comédia romântica sobre dois rivais com participações de Paris Hilton e Julia Fox, e a HBO Max em A Season of Promise (25/11), em que duas irmãs tentam encontrar uma namorada para o pai viúvo. No Disney+, Mickey e Pluto recriam o clássico natalino em Mickey: Esqueceram de Mim (27/11).

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