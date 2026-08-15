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4 curiosidades sobre a estátua que desbancou o Cristo Redentor

Polônia inaugura neste fim de semana estátua de Virgem Maria com 55 metros de altura

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h16
Estátua monumental de Nossa Senhora de Fátima, em concreto branco, com manto e braços abertos, sobre uma base arquitetônica moderna com arcos, sob céu azul claro. Ao redor, um terreno com pedras e vegetação rasteira, postes de luz e bancos. À esquerda, um caminhão branco e um mastro.
 (Doris Heimann/picture alliance/Getty Images)
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Neste sábado, 15, o povoado de Konotopie, na Polônia, vai inaugurar uma estátua de 55 metros da Virgem Maria. A obra foi financiada por um bilionário do país, e ultrapassa o Cristo Redentor: ela tem 55 metros de altura. O povoado tem apenas 120 habitantes e fica a 160 quilômetros de distância da capital, Varsóvia. 

A paisagem inclui campos de cereais, prados e um lago. A gigantesca estátua cria um novo ar para o ambiente, e de acordo com informações da

Deutsche Welle, deve ser usado para atrair fiéis e movimentar a economia local na região, que se tornou cada vez menos católica. 

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Veja abaixo algumas curiosidades sobre a estátua que chacoalha o povoado na Polônia

  • Só a estátua tem 40,6 metros de altura
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Diferente do Cristo Redentor, que reside no alto do Morro do Corcovado e tem 38 metros totais de altura, só a estátua da Virgem Maria tem 40,6 metros, sem contar a base que a sustenta, que também é extremamente alta, com 15 metros adicionais. A inauguração oficial acontece durante a festa católica da Assunção de Nossa Senhora. As obras finais ainda estão em andamento e a área continua cercada e sob vigilância. 

  • O financiador é um bilionário discreto
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O financiador da estátua é o bilionário Roman Karkosik, de 75 anos. O polonês começou a vida profissional como bartender e enriqueceu ao produzir garrafas plásticas. Hoje, ele é uma das pessoas mais ricas da Polônia, com fortuna estimada em 1,9 bilhão de zlotys (ou cerca de R$ 2,6 bilhões). Apesar do dinheiro, ele e sua esposa evitam contato com a imprensa e mantém o custo da obra em segredo. O valor total é estimado em mais de 100 milhões de zlotys (ou cerca de R$ 139,5 milhões). 

  • O rosto da estátua é inspirado na família do artista
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O artista responsável pela estátua é o escultor Adam Jakub Matejkowski, e ele se baseou em duas familiares para construir a estátua: no olhar da filha de 11 anos e no rosto da esposa. A ideia era dar um caráter “humano” à escultura. 

  • Não é o único grande monumento religioso polonês
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A Polônia já abriga outros grandes monumentos religiosos, além da nova estátua da Virgem Maria. No país, reside a basílica de Lichen, que é maior que as catedrais de Paris (a Notre-Dame) e a de Colônia. Além disso, o país também guarda a maior estátua de Jesus Cristo do mundo, na cidade de Swiebodzin, com 36 metros de altura em cima de uma colina de 17 metros. O Cristo do Rio de Janeiro tem, na verdade, 30 metros de altura e reside sobre uma base de 8 metros. 

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