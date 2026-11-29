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Na era dos hackers e da inteligência artificial, entregamos rotinas, senhas e segredos a sistemas que mal compreendemos. Uma crônica afiada sobre como a dependência cega da tecnologia nos deixou vulneráveis a golpes invisíveis e a um iminente caos digital.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Antigamente, quando alguém queria roubar alguma coisa, precisava sair de casa. O ladrão tinha que enfrentar fechaduras, cachorros e, eventualmente, um marido de pijama armado com um cabo de vassoura. Hoje, o sujeito pode roubar milhões sem levantar da cama. Basta um computador, uma conexão com a internet e uma inteligência que, no caso, não foi utilizada para o bem.

Vivemos na era dos hackers. Esses personagens misteriosos que conseguem entrar em nossas vidas sem pedir licença. Roubam senhas, invadem contas bancárias, sequestram informações. Alguns chegam a paralisar hospitais, empresas e aeroportos. Antes, um avião atrasava por causa da chuva. Hoje, pode ser porque alguém, do outro lado do planeta, atacou o sistema da companhia aérea.

Confesso que tenho medo. Não entendo nada de informática. Quando meu computador apresenta um problema, minha primeira providência é desligar e ligar novamente. Se não funciona, entro em pânico. Tenho a impressão de que existe um homenzinho dentro da máquina, gargalhando da minha ignorância. Mas o perigo é muito maior do que perder fotografias ou descobrir que alguém comprou cinquenta televisores com o nosso cartão de crédito. Estamos entregando nossa existência às redes digitais. Nossos documentos estão na internet. Nossas conversas, segredos, amores e até doenças. O celular sabe onde estamos, com quem falamos e o que compramos. Às vezes, parece saber até o que desejamos antes de nós mesmos.

“Construímos uma civilização tão dependente da tecnologia que basta uma falha para o caos”

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Além dos hackers de carne e osso, também enfrentamos programas de inteligência artificial capazes de produzir golpes, imitar vozes e fabricar imagens falsas. Imagine receber uma ligação de sua própria mãe pedindo dinheiro. Você transfere imediatamente. Depois descobre que sua mãe estava tranquilamente assistindo à novela. A voz era falsa. O dinheiro, infelizmente, verdadeiro. A tecnologia avança numa velocidade assustadora. Já existem aeronaves que voam sem piloto. A ideia é fascinante. Mas confesso que, antes de embarcar num avião inteiramente comandado por computadores, gostaria de conhecer pessoalmente o responsável pelo botão de desligar.

Lembro do filme Matrix. Nele, os seres humanos vivem numa realidade fabricada por máquinas e servem como fonte de energia. Quando assisti, achei um exagero. Hoje, acho que os roteiristas eram otimistas. Não estou dizendo que as máquinas vão dominar o mundo amanhã. Talvez esperem até depois do almoço. Afinal, até os robôs devem precisar de uma pausa.

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O problema é que construímos uma civilização tão dependente da tecnologia que basta uma falha para provocar o caos. Sem internet, não conseguimos pagar um café, chamar um táxi ou encontrar o caminho de casa. Se um hacker desligar tudo, metade da humanidade ficará perdida. A outra metade tentará reiniciar o celular. E há uma ironia cruel nessa história. Criamos máquinas para facilitar nossa vida. Agora precisamos de outras máquinas para nos proteger das primeiras.

Talvez esse seja o perigo: nossa disposição de entregar tudo a sistemas que não compreendemos. Se tínhamos medo de que alguém entrasse em nossa casa, hoje, deixamos a porta digital aberta. O mais assustador é que, quando descobrirmos quem está no comando, talvez já não exista ninguém a quem pedir socorro.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023