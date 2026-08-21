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Cultura

Laura Cardoso: O talento de ser verdade

A atriz criava até aquilo que o autor não havia escrito

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h25 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h45
A atriz Laura Cardoso
Laura Cardoso (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)
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Há atores que interpretam personagens. E há atores que parecem ter vivido todas as vidas antes mesmo de entrar em cena. Laura Cardoso pertence a essa segunda espécie. Diante dela, fosse na TV, no palco ou no cinema, nunca pensei em técnica, texto ou marcação. Impactado por sua atuação, simplesmente pensava: essa mulher sabe alguma coisa sobre a vida que eu ainda não descobri. Esse é o segredo de uma grande atriz.

Conheci muitos atores ao longo da minha vida. Alguns chegam preparados para o personagem como quem vai prestar vestibular. Trazem cadernos, anotações, pesquisas, perguntas. Tudo isso é ótimo. Mas existe um momento em que é preciso esquecer o caderno. O personagem tem de deixar de ser uma construção para se tornar alguém. Laura sempre fez isso. Ela podia interpretar uma mulher simples, uma matriarca, uma criatura amarga, engraçada, sofrida. Não importava. Em pouco tempo, aquela personagem parecia ter um passado que não foi escrito. Teve infância. Teve um primeiro amor. Brigou com a irmã em 1957. Perdeu uma receita de bolo em 1963. Tinha uma opinião sobre a vizinha. Nada disso está no texto. Mas está nela. A grande atriz cria até o que o autor não escreveu. E digo isso com certo ciúme profissional.

“Impactado por sua atuação, pensava: essa mulher sabe alguma coisa sobre a vida que eu ainda não descobri”

Nós, autores, passamos horas diante de uma frase. Cortamos uma palavra, colocamos outra, voltamos à primeira. Achamos que finalmente encontramos a fala perfeita. Então chegava uma atriz como Laura Cardoso, fazia uma pequena pausa antes da frase e pronto: a pausa dizia mais do que a frase inteira. Era humilhante. E maravilhoso. Existe também uma ideia equivocada de que atuar é demonstrar sentimentos. Chorar bem. Gritar bem. Sofrer bem. Se fosse assim, qualquer discussão de condomínio produziria grandes intérpretes. O difícil é o contrário: não mostrar. É deixar o sentimento aparecer por uma fresta. Um olhar que demora meio segundo. Uma mão que se contrai. Uma palavra aparentemente banal que chega carregada de uma vida inteira. Laura conhecia o poder dessa economia. Ela não precisava pedir ao público: “Olhem como estou sofrendo”. O público percebia. Às vezes antes mesmo de a personagem perceber. Talento também é silêncio.

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Mas há outra coisa que admiro nos grandes atores: a curiosidade. Quem acredita que já sabe tudo começa a representar a si mesmo. Repete gestos, tons, truques. Vira especialista na própria caricatura. Uma atriz verdadeira continua procurando. Mesmo depois de décadas de carreira, entra numa personagem como quem abre uma porta desconhecida. Talvez por isso Laura Cardoso tenha atravessado gerações sem pertencer ao passado. A idade lhe deu experiência, não acomodação. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Experiência amplia. Acomodação encolhe.

Vivemos numa época fascinada pela juventude. Como se juventude fosse talento. Como se uma pele sem rugas tivesse mais histórias para contar. Laura provou o contrário. Cada marca de seu rosto podia ser uma palavra. Cada silêncio, um capítulo. O tempo, para um grande intérprete, não tira. Acrescenta. Ser atriz não é parecer outra pessoa. É fazer com que outra pessoa exista. Por isso, quando Laura Cardoso entrava em cena, eu acreditava. Esquecia a atriz, esquecia o estúdio, esquecia até que fui eu quem escreveu aquelas palavras. E esse talvez seja o maior elogio que um autor possa fazer a uma intérprete. Ela pega a nossa ficção e devolve como verdade.

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Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009

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Laura Cardoso
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