Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Imagem Blog

Walcyr Carrasco

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Comportamento

A IA tem limites?

Há diferença entre a ferramenta que inspira e a que substitui

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 08h00
Um dedo humano pressiona a tela escura de um dispositivo, onde o ícone branco do aplicativo Gemini, com um losango colorido no centro, e o nome Gemini em branco, são visíveis
Gemini (Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images)
Continua após publicidade
A IA tem limites? Priorizar nos meus resultados Google

A inteligência artificial escreve textos, compõe músicas, cria imagens, dubla vozes, produz vídeos e responde a perguntas com uma velocidade impressionante. Já deixou de ser uma promessa e passou a fazer parte da rotina de muita gente. Confesso que, em vários aspectos, acho fascinante. Como toda tecnologia, pode facilitar a vida, democratizar conhecimento e abrir caminhos criativos que antes pareciam impossíveis. Mas, com o encantamento, vieram perguntas a que ainda não sei responder.

Hoje, qualquer pessoa pode pedir para a IA escrever no estilo de determinado escritor (socorro, até no meu!). Pode solicitar uma música como as de Marisa Monte. Pode criar uma fotografia ou uma imagem em movimento de alguém, em uma situação que nunca existiu. E tudo isso em poucos segundos! Recentemente, ouvi uma cantora comentar que sua voz vem sendo utilizada para criar gravações que ela jamais autorizou. Não é apenas uma questão comercial. É uma questão de identidade. Aquela voz não nasceu de um computador. Ela é fruto de décadas de trabalho, escolhas, amadurecimento artístico e uma sensibilidade que pertence exclusivamente a ela.

“A criatividade humana sempre foi construída sobre referências, observando quem veio antes”

Dias atrás, um amigo ator viveu uma situação curiosa. Um diretor apresentou um projeto de espetáculo, para captar recursos, cuja capa trazia a imagem dele. Parecia uma foto produzida especialmente para aquele trabalho. Mas ele nunca havia posado para tal ensaio. Na verdade, sequer fora convidado para participar da peça! Sua imagem tinha sido criada artificialmente. É difícil não sentir certo desconforto. Existe uma diferença enorme entre uma ferramenta que inspira e uma que substitui.

Siga
Continua após a publicidade

É curioso perceber que durante muitos anos os artistas aprenderam a proteger seus direitos autorais. Mas as leis caminham atrás da velocidade da inovação. Os direitos autorais e de imagem, assim como a proteção da personalidade e da voz, existem, mas a IA trouxe situações inéditas. Em vários países já se discute a necessidade de regras mais claras. Não sou contra a IA, o que seria pura bobagem. Não acredito que a resposta seja combatê-la. Ela veio para ficar. E pode fazer um enorme bem à medicina, à educação, à ciência e até aos processos criativos. O desafio talvez seja outro.

Como impedir que uma ferramenta extraordinária se transforme em um instrumento de apropriação? A criatividade humana sempre foi construída sobre referências. Todos nós aprendemos observando quem veio antes. Mas existe uma fronteira entre inspiração e reprodução. Entre influência e cópia. Entre admirar um artista e transformar sua identidade em um produto completamente disponível. Talvez seja justamente essa a conversa que precisamos ter agora, enquanto ainda há tempo de estabelecer limites. A tecnologia evolui todos os dias. A ética não evolui sozinha. Ela depende das escolhas que fazemos. Mais do que nunca, está na hora de escolher.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).