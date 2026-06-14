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Walcyr Carrasco

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Comportamento

A era da curadoria humana

Vivemos com excesso de informação e pouca confiança

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 08h00
Aplicativos do TikTok e Facebook.
Informação virou commodity. Está em toda parte, gratuita, abundante e inesgotável (Colaborador/Getty Images)
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A era da curadoria humana Priorize VEJA no Google

Outro dia, um amigo me ligou.

— Me indica um restaurante?

Abri a boca para responder. Mas ele continuou:

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— Já procurei no Google, Instagram, TikTok, ranking gastronômico, crítica especializada e comentários de clientes. Agora queria saber o que você acha.

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A frase é perfeita para definir nosso tempo. Antigamente, quando queríamos escolher um restaurante, um filme ou um médico, perguntávamos para alguém. Hoje, perguntamos para a internet. Recebemos milhares de respostas: são dezenas de listas, notas, estrelas, rankings e vídeos. E, mesmo assim, continuamos inseguros. Nunca houve tanta informação disponível. Nunca foi tão difícil decidir. A promessa da tecnologia era simples: acabar com a falta de respostas. E ela cumpriu a demanda. O problema é que criou outra questão. Agora temos respostas demais.

Descobrimos que informação e confiança não são a mesma coisa. Um algoritmo pode dizer quais são os restaurantes mais bem avaliados da cidade. Mas não sabe que você detesta lugares barulhentos. Pode apontar o filme mais premiado do ano. Mas não sabe que você teve uma semana horrível e precisa apenas rir um pouco. Dados conhecem estatísticas. Pessoas conhecem pessoas. Talvez por isso estejamos entrando numa nova era: a da curadoria humana.

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“Talvez o futuro pertença não a quem sabe mais — pertença a quem sabe em quem confiar”

O novo luxo não é informação. Informação virou commodity. Está em toda parte, gratuita, abundante e inesgotável.

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O novo luxo é alguém que conheça você o suficiente para dizer: “Não vá”; ou “Ignore a moda. Isso não é a sua cara”. Ou ainda: “Confie em mim, você vai adorar”. Essa recomendação vale mais que mil avaliações on-line. Porque não fala do produto. Fala de você.

Durante décadas acreditamos que a tecnologia substituiria os relacionamentos humanos. O que aconteceu foi quase o contrário. Quanto mais dependemos das telas, mais percebemos o valor de quem nos conhece de verdade. A opinião de um amigo virou artigo de luxo.

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Quando alguém recomenda um livro perfeito, não demonstra apenas bom gosto. Demonstra atenção. Quando acerta um presente, mostra que observou você. Quando dá um conselho certeiro, revela intimidade. No fundo, estamos descobrindo algo antigo: confiança é uma forma de conhecimento. Talvez a mais sofisticada de todas.

Hoje estamos cercados de especialistas, mas sentimos falta de pessoas que conheçam nossas manias, nossos medos e nossos desejos. Estamos afogados em opiniões e famintos por critérios; conectados com milhares de pessoas e procurando desesperadamente uma voz que realmente importe.

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O problema do nosso tempo não é a falta de respostas. É o excesso delas. Por isso amizade, amor e confiança ganharam um valor novo. Não porque sejam novidades, mas porque funcionam como bússolas. Em meio ao ruído geral, são eles que ajudam a separar o que serve para todos do que serve para nós.

Talvez o futuro pertença não a quem sabe mais — pertença a quem sabe em quem confiar. Porque, no fim, a verdadeira curadoria não é feita por algoritmos. É feita por alguém que olha para você e diz: “Esqueça o que todo mundo está recomendando. Eu conheço você. Isso aqui é exatamente a sua cara”.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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