Tendência: Emma Watson e seu visual francês que cabe na mala de verão

Quando o calor aperta, surge algo de irresistível no estilo francês. Enquanto o restante do mundo corre para regatas básicas e sandálias sem pretensão, as parisienses parecem dominar a arte de permanecer elegantes mesmo sob temperaturas sufocantes. E foi essa sensação que Emma Watson trouxe de volta ao radar da moda nesta semana de altíssimas temperaturas na Europa.

Para participar de um evento da organização United for Wildlife, em Londres, a atriz surgiu com um visual monocromático assinado pela Jacquemus que parecia traduzir em tecido aquilo que Paris faz tão bem: transformar o mínimo em algo memorável.

O look combinava uma parte superior de decote arredondado com uma saia de volume marcante, criando uma silhueta limpa, sofisticada e sem excessos. O segredo estava justamente na ausência de informação. Uma única cor, linhas precisas e uma peça protagonista capaz de sustentar todo o visual.

É por isso que a produção tem tudo para virar tendência. Em especial a saia de presença arquitetônica, chamada “statement skirt”, que aparece como alternativa refrescante aos vestidos e à alfaiataria tradicional do verão.

Continua após a publicidade

A tendência já vinha sendo apontada nas passarelas internacionais. A própria Jacquemus tem explorado volumes esculturais e proporções amplificadas em suas coleções recentes, enquanto marcas como Miu Miu e Alaïa também apostaram em saias que funcionam quase como uma peça de design, usadas com tops simples e uma atitude despretensiosa.

O resultado conversa com o momento atual: roupas que parecem fáceis, mas carregam construção impecável e um belo impacto visual. Em um tempo de exageros, o look de Emma Watson lembra que o luxo continua morando na sutileza. Como uma tarde dourada às margens do Sena, não precisa chamar atenção para ser inesquecível. Basta passar e deixar a impressão de que a elegância aconteceu naturalmente.

Continua após a publicidade