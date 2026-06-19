Qual o filme dos anos 2000 que curiosamente voltou ao radar da moda?

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Filmes como “Bonequinha de Luxo” e “O Diabo Veste Prada” são ícones fashion, mas “As Panteras” (2000) ressurge como referência surpreendente. O trio Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu virou cápsula do tempo da estética Y2K, misturando feminilidade, atitude e o maximalismo que busca liberdade na moda atual.

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Existem filmes que revelam como as pessoas gostariam de se vestir em determinada época. Entre os clássicos que moldaram gerações fashionistas, “Bonequinha de Luxo” (1961), por exemplo, continua sendo sinônimo de elegância. “As Patricinhas de Beverly Hills” (1995) seguem ditando moda 30 anos depois e “O Diabo Veste Prada” (2006) dispensa apresentações para todas as influências no universo fashion – basta ver o sucesso da sequência lançada este ano, que em poucos dias, já teve seus looks do filme e da turnê entre os trend topics. Mas há um título que, por muito tempo, ficou fora dessa conversa e que agora retorna com força surpreendente: “As Panteras”.

Sim, elas mesmas. Nessa onda de revisitar os anos 2000, o trio formado por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu reaparece como uma espécie de cápsula do tempo perfeita da estética Y2K. E não apenas pela nostalgia. O que torna o filme tão atual é a mistura de feminilidade, humor, sensualidade e atitude que define a forma como muitas mulheres querem se vestir hoje.

Lançado em 2000, o longa transformou o guarda-roupa das espiãs em parte fundamental da narrativa. Afinal, nas missões das Panteras, a roupa era sempre estratégica entre disfarces, perseguições e cenas de ação, onde elas surgiam calças de cintura baixa, tops assimétricos, vestidos brilhantes, óculos coloridos e jaquetas de couro que poderiam facilmente estar em qualquer feed de moda atual.

Cameron Diaz encarnava a garota solar dos anos 2000, com seus tops recortados e energia despreocupada. Drew Barrymore apostava em jeans adornados, crochê e uma estética boho que antecedeu em décadas a atual febre pelo estilo. Já Lucy Liu oferecia uma versão sofisticada e poderosa da feminilidade, com saias lápis de couro e produções de inspiração dominatrix que dialogam diretamente com o glamour afiado que voltou às passarelas.

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Talvez o maior trunfo do filme seja justamente seu excesso. Em uma época em que a moda busca se libertar das regras do minimalismo absoluto, “As Panteras” ressurge para lembrar que se vestir também pode ser divertido. Mais brilho, mais acessórios, mais personalidade. Uma estética que abraça o exagero sem cautela.

Fora das telas, as atrizes ampliavam essa fantasia. Nas estreias e eventos promocionais, apareciam com chapéus coloridos, alfaiataria acetinada, vestidos dignos de baile e maquiagens marcantes. Era o tempo em que mais era realmente mais — e talvez por isso pareça tão refrescante revisitá-lo agora.

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Assim, o retorno das Panteras à moda fala menos sobre nostalgia e mais sobre desejo: de voltar a brincar com a roupa, de misturar referências sem medo e de entender que estilo, assim como uma boa missão secreta, também deve ser uma aventura. Duas décadas depois, elas continuam imbatíveis.