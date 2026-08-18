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Das passarelas às ruas, a moda em movimento
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O dia em que, sem querer, Laura Cardoso desafiou a moda

Muito antes de se tornar uma das maiores atrizes do Brasil, ela escolheu as calças compridas apenas porque se sentia confortável

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 07h53 | Atualizado em 18 ago 2026, 08h50
Laura Cardoso: flerte com a moda aos 16 anos
Laura Cardoso: causando sem intenção aos 16 anos (Instagram/Reprodução)
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Aos 16 anos, nos anos 1940, quando calças compridas ainda eram vistas com desconfiança para mulheres, Laura Cardoso decidiu incorporá-las ao guarda-roupa — e causou estranhamento pelas ruas do Bixiga, em São Paulo.

A razão estava longe de ser uma provocação fashion. Laura simplesmente achava as calças mais confortáveis. O problema é que, naquela época, uma adolescente de calças não passava despercebida. Segundo relatos da própria atriz, os vizinhos olhavam atravessado quando ela circulava pelo bairro usando a peça, que ainda carregava para as mulheres um forte simbolismo de transgressão.

Hoje, a cena parece banal. Mas, nos anos 1940, vestir calças compridas era quase um manifesto de independência. A peça começava a conquistar espaço no guarda-roupa feminino, impulsionada por mulheres que ajudaram a romper a associação entre feminilidade e saias e vestidos. Laura, sem discurso feminista ou intenção de fazer história, porém, simplesmente escolheu aquilo que considerava melhor para si.

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E há algo de muito contemporâneo nessa história. A atriz não usou a moda para se encaixar em uma tendência — usou a roupa porque gostava dela. Décadas antes de o conforto virar uma das palavras mais importantes do vocabulário fashion, ela já tinha entendido que estilo também pode nascer de uma escolha prática.

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Anos depois, a menina que caminhava de calças pelo Bixiga se tornaria uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, atravessando gerações sem perder a própria identidade. Mas, talvez, seu primeiro flerte com a moda tenha sido esse: colocar uma peça considerada masculina, sair de casa e não pedir licença para ninguém.

Laura Cardoso morreu nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, aos 98 anos. E deixa, entre tantas personagens inesquecíveis, uma pequena história de moda que diz muito sobre ela: aos 16, simplesmente colocou uma calça porque era mais confortável. E, sem querer, ajudou a mostrar que algumas revoluções começam assim — com uma roupa escolhida simplesmente porque faz sentido para quem a veste.

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Laura Cardoso
Laura Cardoso: atriz morreu nesta terça-feira 18, aos 98 anos (Instagram/Reprodução)
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