Ingrid Alexandra da Noruega: Ela é a antiprincesa que a moda espera?
Nova herdeira do trono chega com um guarda-roupa que troca o conto de fadas por alfaiataria, tênis e referências de sua geração
Uma princesa que usa tênis, jeans e jaqueta esportiva. Que pega emprestado o vestido da mãe em vez de mandar fazer outro. Que prefere um blazer bem cortado a uma profusão de babados e, quando precisa usar um vestido de gala, parece mais interessada em ser uma garota bem-vestida do que em interpretar uma princesa de conto de fadas. Ingrid Alexandra da Noruega talvez seja a anti-princesa que a monarquia – e a moda – estava esperando.
Aos 22 anos, ela acaba de ganhar um novo lugar — e um guarda-roupa prestes a ganhar muito mais atenção. Com a morte do rei Harald V e a ascensão de seu pai, Haakon, ao trono, Ingrid tornou-se a princesa herdeira da Noruega e primeira na linha de sucessão. A mudança de título aumenta o peso institucional de sua imagem, mas não parece ter alterado aquilo que torna seu estilo interessante: a recusa em parecer excessivamente produzida.
Seu armário segue uma cartilha muito mais próxima da moda escandinava do que do guarda-roupa tradicional de uma futura rainha. Alfaiataria, casacos estruturados, tricôs, calças de corte reto, jeans e tênis formam a base. As cores são frequentemente sóbrias e as combinações, descomplicadas. Não há uma profusão de logotipos ou aquela necessidade, comum entre jovens celebridades, de transformar cada aparição em um momento fashion.
O interessante é que isso não significa falta de vaidade. Pelo contrário. Ingrid parece entender a moda, só que pelo avesso — quanto menos esforço a roupa aparenta exigir, melhor. É a estética do luxo silencioso aplicada a uma princesa que ainda pode, sem grandes cerimônias, parecer uma jovem saindo para um café em Oslo.
Há também uma questão geracional aí. Ingrid pertence a uma leva de jovens integrantes da realeza europeia que cresceu em um mundo no qual sustentabilidade, repetição de roupa e consumo consciente são parte da conversa sobre moda. Aos 18 anos, ela apareceu em público com um vestido branco Alexander McQueen que já havia sido usado por sua mãe, Mette-Marit. Em vez de esconder a repetição, a família real fez dela parte da história da roupa. E a escolha disse muito. Para uma geração acostumada a brechós, vintage e armários compartilhados, repetir roupa é mais cool do que estrear uma peça. E Ingrid sabe disso.
Sua relação com a moda local também merece atenção. A princesa já usou criações de estilistas noruegueses, como Pia Tjelta, e acessórios de marcas do país. É uma maneira discreta de construir identidade nacional por meio da roupa, sem cair na armadilha de transformar cada look em uma fantasia folclórica.
Mas talvez seja nos momentos em que abandona completamente o protocolo que sua personalidade aparece com mais clareza. Ingrid pratica esportes, cresceu esquiando e surfando e tem formação militar. Já apareceu jogando futebol ao lado de Erling Haaland. Seu guarda-roupa casual, portanto, não parece uma estratégia de imagem inventada por um stylist; ele acompanha uma vida que existe de fato.
E então vem a transformação
Quando a ocasião exige, Ingrid sabe vestir a personagem. Em eventos formais, aparecem vestidos longos, joias delicadas e silhuetas mais femininas. Já usou Stella McCartney e Monique Lhuillier e, como qualquer integrante de uma família real, sabe que existe um código de vestimenta a cumprir. Mas mesmo nesses momentos há uma certa leveza. Cabelo solto, maquiagem discreta e acessórios contemporâneos impedem que o resultado fique excessivamente solene.
Foi assim também em sua primeira grande aparição depois de o pai assumir o trono. Em meio ao período de luto pela morte de Harald V, Ingrid surgiu de preto, com vestido longo e um grande arco de cabelo. O acessório poderia parecer banal em qualquer outra circunstância, mas, no contexto real, funcionava como uma assinatura: clássico o suficiente para o protocolo, jovem o bastante para não envelhecê-la.
Essa, aliás, é a chave de seu estilo. Ingrid Alexandra não tenta parecer uma rainha antes da hora. Ela é uma jovem mulher que, por acaso, está sendo preparada para ser rainha. É uma diferença importante. Leonor, da Espanha, Elisabeth, da Bélgica, e Amalia, dos Países Baixos, também representam uma nova geração de herdeiras, mas Ingrid tem uma relação particularmente nórdica com a ideia de elegância: menos princesa de porcelana, mais garota cool de Oslo.
Agora que o pai ocupa o trono, ela terá cada vez menos espaço para passar despercebida. Virão mais cerimônias, mais retratos oficiais, mais viagens e, inevitavelmente, mais escrutínio sobre suas roupas. Será interessante observar se a futura rainha continuará encontrando maneiras de inserir jeans, tênis, peças esportivas e referências de sua geração no guarda-roupa real. A questão não é se Ingrid Alexandra sabe se vestir como uma princesa. Isso ela já provou que sabe. A pergunta é se uma futura rainha pode continuar se vestindo como ela mesma. Eu gosto mais desse caminho porque dá para transformar a matéria quase numa tese sobre a nova geração royal, e Ingrid vira o melhor exemplo disso — sem ficar com cara de “lista de looks da princesa”.