Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Imagem Blog

Vitrine

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Das passarelas às ruas, a moda em movimento
Comportamento

Como Dua Lipa transformou seu casamento em uma vitrine de tendências?

Da alfaiataria couture ao vestido coberto por penas, a cantora provou que a noiva contemporânea que mais do que apenas um vestido

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 14h00
Dua Lipa de Chanel por Matthieu Blazy: uma entre várias propostas
Dua Lipa de Chanel por Matthieu Blazy: uma entre várias propostas (David Sims / Instagram @dualipa/Reprodução)
Continua após publicidade
Como Dua Lipa transformou seu casamento em uma vitrine de tendências? Priorize VEJA no Google

Em um casamento que atravessou Londres, Ibiza e Sicília, Dua Lipa trocou o tradicional “grande vestido branco” por uma sequência de produções que resumem tudo o que a moda bridal se tornou em 2026: múltipla, autoral e profundamente conectada à personalidade da noiva.

Se antes o casamento era marcado por uma única imagem icônica, hoje se desdobra em capítulos. Há o look da despedida de solteira, o da cerimônia civil, o do jantar de recepção, o do brunch do dia seguinte e, claro, o vestido principal. Dua levou esse conceito ao extremo — e criou um verdadeiro moodboard de tendências para os próximos meses.

Tudo começou em Ibiza, onde apareceu com um minivestido prateado da Versace combinado a botas brancas de cano alto. O visual reforça uma das maiores apostas da temporada: a noiva-festa. Menos princesa clássica, mais estrela pop como ela já é. O brilho metalizado, as silhuetas curtas e a atmosfera disco vêm conquistando espaço entre mulheres que desejam trocar o romantismo tradicional por uma estética mais divertida e ousada.

Siga

Para o casamento civil em Londres, o tom mudou completamente. Em vez de renda ou tule, Dua escolheu um conjunto branco de alta-costura da Schiaparelli, assinado por Daniel Roseberry. O blazer estruturado, a saia assimétrica e o chapéu de aba larga mostraram a força da alfaiataria bridal, tendência que vem crescendo entre noivas que buscam elegância sem abrir mão de modernidade. O visual reforça uma ideia cada vez mais presente nas passarelas: o branco pode ser tão impactante quanto um vestido volumoso.

Já na Sicília, a cantora mergulhou em uma estética mais experimental. Para receber os convidados, surgiu em um vestido de couro branco da Bottega Veneta. A peça unia textura intrecciato, costas profundas e uma saia sereia coberta por plumas de avestruz. O resultado apontou para outra direção importante da moda bridal atual: materiais inesperados. Couro, transparências, aplicações tridimensionais e superfícies táteis estão substituindo os tecidos convencionais e trazendo personalidade para as produções de casamento.

Continua após a publicidade

No brunch pós-festa, foi a vez do romantismo boêmio. O vestido transparente de renda floral da Chloé resgatou a estética “boho chic” que voltou a ganhar força nas passarelas desde a chegada de Chemena Kamali à marca. Leve, delicado e quase etéreo, o look conversa com uma geração de noivas que prefere naturalidade a estruturas rígidas.

Mas foi o vestido principal que selou o impacto fashion do casamento. Criado pela Chanel sob a direção de Matthieu Blazy, o modelo reuniu algumas das tendências mais desejadas do universo bridal. Havia uma dramática cauda de dois metros, milhares de miçangas bordadas à mão, aplicações de penas e um véu monumental. O detalhe mais comentado, porém, estava na cabeça: um acessório adornado por plumas preso ao véu, elemento que já desponta como uma das grandes apostas para as noivas de 2026.

Histórias para o “sim”

Continua após a publicidade

Se existe um fio condutor entre todos os looks, ele não é uma silhueta específica nem um tecido. É a liberdade. Dua Lipa mostrou que a noiva contemporânea não precisa escolher entre minimalismo, glamour, alfaiataria ou romantismo. Ela pode ser tudo isso em um único fim de semana.

Talvez a maior tendência criada pela cantora não tenha sido o chapéu, as penas ou o couro branco. Foi a ideia de que o casamento, assim como a moda, ficou grande demais para caber em apenas um vestido. E que contar uma história pode ser tão inesquecível quanto dizer “sim”.

Veja os vestidos de noiva de Dua Lipa: 

Continua após a publicidade
Dua Lipa sorrindo, com cabelo escuro solto, vestindo um minivestido prateado brilhante e botas de cano alto prateadas, posando ao lado de uma parede coberta por flores brancas. Ao fundo, um jardim verde e o céu azul claro do entardecer
A história começa com um curto metalizado da Versace e botas: estrela pop (Instagram @dualipa/Reprodução)

 

Para a cerimônia civil, um tailleur branco da Schiaparelli
Para a cerimônia civil, um tailleur branco da Schiaparelli por Daniel Rosberry (Instagram @dualipa/Reprodução)
Continua após a publicidade

 

Para receber os convidados, Dua optou por um Bottega Veneta com penas de avestruz
Para receber os convidados, Dua optou por um Bottega Veneta com penas de avestruz (Instagram @dualipa/Reprodução)

 

No brunch pós-festa, o modelo
No brunch pós-festa, o modelo “boho-chic” da Chloé (Instagram @dualipa/Reprodução)
Continua após a publicidade

 

O vestido principal: Chanel por Matthieu Blazy
O vestido principal: Chanel por Matthieu Blazy (David Sims / Instagram @dualipa/Reprodução)

 

Publicidade
TAGS:
Bottega Veneta
Casamento
Chanel
Dua Lipa
Estilo
Matthieu Blazy
Moda
Tendência
vitrine
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).