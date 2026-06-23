Como Dua Lipa transformou seu casamento em uma vitrine de tendências?

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Dua Lipa revolucionou a moda bridal ao usar uma série de looks em seu casamento, de Ibiza à Sicília. Abandonando o “grande vestido branco” único, ela desfilou produções Versace, Schiaparelli, Bottega Veneta, Chloé e Chanel, definindo tendências para 2026 com múltiplos estilos que celebram a individualidade e a liberdade da noiva contemporânea.

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Em um casamento que atravessou Londres, Ibiza e Sicília, Dua Lipa trocou o tradicional “grande vestido branco” por uma sequência de produções que resumem tudo o que a moda bridal se tornou em 2026: múltipla, autoral e profundamente conectada à personalidade da noiva.

Se antes o casamento era marcado por uma única imagem icônica, hoje se desdobra em capítulos. Há o look da despedida de solteira, o da cerimônia civil, o do jantar de recepção, o do brunch do dia seguinte e, claro, o vestido principal. Dua levou esse conceito ao extremo — e criou um verdadeiro moodboard de tendências para os próximos meses.

Tudo começou em Ibiza, onde apareceu com um minivestido prateado da Versace combinado a botas brancas de cano alto. O visual reforça uma das maiores apostas da temporada: a noiva-festa. Menos princesa clássica, mais estrela pop como ela já é. O brilho metalizado, as silhuetas curtas e a atmosfera disco vêm conquistando espaço entre mulheres que desejam trocar o romantismo tradicional por uma estética mais divertida e ousada.

Para o casamento civil em Londres, o tom mudou completamente. Em vez de renda ou tule, Dua escolheu um conjunto branco de alta-costura da Schiaparelli, assinado por Daniel Roseberry. O blazer estruturado, a saia assimétrica e o chapéu de aba larga mostraram a força da alfaiataria bridal, tendência que vem crescendo entre noivas que buscam elegância sem abrir mão de modernidade. O visual reforça uma ideia cada vez mais presente nas passarelas: o branco pode ser tão impactante quanto um vestido volumoso.

Já na Sicília, a cantora mergulhou em uma estética mais experimental. Para receber os convidados, surgiu em um vestido de couro branco da Bottega Veneta. A peça unia textura intrecciato, costas profundas e uma saia sereia coberta por plumas de avestruz. O resultado apontou para outra direção importante da moda bridal atual: materiais inesperados. Couro, transparências, aplicações tridimensionais e superfícies táteis estão substituindo os tecidos convencionais e trazendo personalidade para as produções de casamento.

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No brunch pós-festa, foi a vez do romantismo boêmio. O vestido transparente de renda floral da Chloé resgatou a estética “boho chic” que voltou a ganhar força nas passarelas desde a chegada de Chemena Kamali à marca. Leve, delicado e quase etéreo, o look conversa com uma geração de noivas que prefere naturalidade a estruturas rígidas.

Mas foi o vestido principal que selou o impacto fashion do casamento. Criado pela Chanel sob a direção de Matthieu Blazy, o modelo reuniu algumas das tendências mais desejadas do universo bridal. Havia uma dramática cauda de dois metros, milhares de miçangas bordadas à mão, aplicações de penas e um véu monumental. O detalhe mais comentado, porém, estava na cabeça: um acessório adornado por plumas preso ao véu, elemento que já desponta como uma das grandes apostas para as noivas de 2026.

Histórias para o “sim”

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Se existe um fio condutor entre todos os looks, ele não é uma silhueta específica nem um tecido. É a liberdade. Dua Lipa mostrou que a noiva contemporânea não precisa escolher entre minimalismo, glamour, alfaiataria ou romantismo. Ela pode ser tudo isso em um único fim de semana.

Talvez a maior tendência criada pela cantora não tenha sido o chapéu, as penas ou o couro branco. Foi a ideia de que o casamento, assim como a moda, ficou grande demais para caber em apenas um vestido. E que contar uma história pode ser tão inesquecível quanto dizer “sim”.

Veja os vestidos de noiva de Dua Lipa:

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