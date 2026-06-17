🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Imagem Blog

Vitrine

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Das passarelas às ruas, a moda em movimento
Comportamento

Como um vestido Givenchy fez Taylor Swift entrar para a história da moda?

O vestido floral não foi apenas uma escolha de moda, mas sim uma síntese perfeita da mulher e da artista que a estrela pop se tornou

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h02
Taylor Swift de Givenchy: aposta certeira
Taylor Swift de Givenchy: aposta certeira (Jamie McCarthy/Getty Images)
Continua após publicidade
Como um vestido Givenchy fez Taylor Swift entrar para a história da moda? Priorize VEJA no Google

Entre bordados delicados, pétalas coloridas e um fundo preto dramático, o vestido Givenchy escolhido por Taylor Swift para sua entrada no Hall da Fama dos Compositores alcançou um feito e tanto: conseguiu contar uma história antes mesmo que sua dona dissesse uma palavra. Talvez, por isso, a moda esteja tão obcecada por ele.

Na noite em que foi oficialmente homenageada pelo Songwriters Hall of Fame de 2026, em Nova York, a estrela surgiu em um modelo tomara que caia que reunia tudo o que tornou sua imagem tão poderosa ao longo dos anos: romantismo, maturidade, feminilidade e uma dose precisa de narrativa. Não era só um vestido bonito, mas sim parecia traduzir visualmente a trajetória de uma artista que transformou sentimentos em canções e canções em fenômenos culturais.

As flores bordadas remetem ao universo lírico que acompanha sua obra desde os primeiros álbuns, enquanto o fundo escuro adiciona profundidade e sofisticação, refletindo uma compositora que já não escreve apenas sobre paixões juvenis, mas sobre memória, identidade e reinvenção. A escolha ganha ainda mais significado quando lembramos das recentes declarações de Taylor ao “The New York Times”, em que explica que suas músicas deixaram de ser apenas mensagens codificadas para pessoas específicas e passaram a representar um exercício artístico mais amplo, impulsionado pelo desejo de desafiar a si mesma como autora.

Siga

E esse vestido parece acompanhar exatamente essa transformação: ainda existe a delicadeza da garota que escrevia diários em forma de canção, mas agora ela aparece envolta por uma elegância mais adulta e consciente.

Continua após a publicidade

Há ainda o fator tendência. Florais sobre fundo preto vêm ganhando força nas passarelas justamente por oferecerem uma alternativa menos óbvia ao romantismo tradicional. O resultado é uma estética que conversa com a nostalgia sem cair no excesso de doçura. Em Taylor, isso ganha ainda mais potência porque ela domina como poucas a arte de transformar referências afetivas em desejo contemporâneo.

Mas nesse caso, a aposta certeira virou mais do que uma aparição em um tapete vermelho. Era ali celebrado um capítulo da compositora sendo celebrada ao lado de nomes como Alanis Morissette e dos integrantes do KISS, Gene Simmons e Paul Stanley. Um daqueles momentos em que moda e biografia se encontram de forma tão perfeita que a roupa passa a funcionar como um retrato.

Continua após a publicidade

Daqui a dez anos, as flores bordadas continuarão lindas. Mas o que realmente torna esse Givenchy inesquecível é a sensação de que ele capturou, em tecido e linha, o instante exato em que Taylor Swift entrou para a história da música e da moda.

Taylor Swift veste Givenchy: maturidade fashion
Taylor Swift veste Givenchy: maturidade fashion (Jamie McCarthy/Getty Images)
Publicidade
TAGS:
Estilo
Moda
Música
tapete vermelho
Taylor Swift
Tendência
vitrine
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).