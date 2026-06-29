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VÍDEO: Mulher e cachorro escapam de ataque de urso-pardo no Canadá

Mulher conseguiu afastar o animal ao gritar e fazer barulho durante trilha no Canadá; vídeo do encontro viralizou nas redes sociais

Por Pedro Godoy 29 jun 2026, 12h50
Dois quadros de um urso pardo. À esquerda, o urso está em pé sobre as patas traseiras em uma estrada de terra, olhando para frente. À direita, o urso está de quatro, correndo para a direita em uma trilha na floresta
Urso-pardo ataca mulher em trilha no Canadá (Reprodução/Twitter)
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VÍDEO: Mulher e cachorro escapam de ataque de urso-pardo no Canadá Priorize VEJA no Google

Uma mulher que fazia uma trilha com seu cachorro escapou de um encontro assustador com um urso-pardo no Canadá. Um vídeo mostra a mulher gritando e fazendo barulho enquanto o urso avançava na direção deles.

Segundo a Wilderness Escape Adventures, a empresa canadense de turismo de aventura que publicou as imagens, a mulher caminhava em uma área conhecida por abrigar ursos-pardos sem portar spray de defesa contra ursos — levando apenas um guizo para espantar ursos, prática que a empresa desaconselha. Eles afirmaram que ursos são “curiosos em relação a cães” e divulgaram o vídeo para ressaltar a importância de carregar o spray de defesa.

A mulher, que preferiu não se identificar, está sendo elogiada como heroína e parabenizada por sua frieza diante das câmeras, já que continuou filmando o ocorrido mesmo estando em grave perigo.

No instagram, internautas destacaram a coragem da mulher, como: “Que orgulho dessa mulher que defendeu o cachorro até o final”, outros já criticaram por estar filmando em uma situação delicada “Pessoa quase sendo atacada por um URSO, mas segue filmando.”. Outros aproveitaram para reagir com bom humor, seja falando que o urso sabia falar inglês ou pela multifuncionalidade da mulher.

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