Trump declara apoio à reeleição de Bolsonaro

O republicano Donald Trump quebrou o silêncio sobre as eleições brasileiras na última quinta-feira. 8. Na Truth Social, espécie de rede social criada pelo Trump Media & Technology Group no início do ano, o ex-presidente americano anunciou que apoia “completamente” a vitória de Jair Bolsonaro (PL).

“O presidente Jair Bolsonaro do Brasil, ‘o Trump Tropical’, como é carinhosamente chamado, fez um grande trabalho para o povo maravilhoso do Brasil”, escreveu. “Ele é um homem maravilhoso e tem meu completo e total apoio”.

A revelação, ainda que pouco surpreendente, preocupa especialistas e eleitores brasileiros. Isso porque há o temor de que Bolsonaro repita os passos de Trump caso perca a disputa. No início de 2021, trompistas estimulados por seu ídolo, que na época questionava a legitimidade da eleição, invadiram o Capitólio americano por não aceitar a derrota. O episódio acabou com cinco mortos e dezenas de feridos.