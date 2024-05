Rapper ‘boyceta’ viraliza e irrita Nikolas Ferreira

Na última semana, uma entrevista do artista Jupitter Pimentel, 31, ganhou as redes sociais. Em um podcast, o paulista afirmou se identificar como “boyceta”. “Eu sou uma pessoa transmasculina, mas minha identidade de gênero mesmo é boyceta. Mas eu sou uma pessoa de gênero fluido também, então entendo as nuances do gênero, pra onde ele caminha e ser boyceta me dá muita liberdade de expressar minha feminilidade”, disse, levantando mais um debate sobre as infinitas possibilidades dentro da comunidade LGBTQIAPN+.

Foi então que deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) republicou o vídeo da Jupitter em seu perfil, de forma irônica, dizendo que não teceria comentários por falta de dinheiro para pagar advogado. O rapper rebateu. “Isso me dá mais força e garra para chegar onde eu quero chegar. E eu sou boyceta, sim. Eu sou transmasculino, sim. E vocês vão ter que me engolir”, afirmou. Após a repercussão, Juppiter fez um vídeo explicando o termo “boyceta”. Veja: