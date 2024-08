Por que narrador da Globo pediu desculpas a atleta de vôlei

Durante uma partida de vôlei de praia da dupla Ana Patrícia e Duda Lisboa na última terça-feira, 30, o narrador Gustavo Villani se empolgou com uma jogada inesperada das atletas. Após dominar a bola com o peito, Ana fez um ponto sobre as espanholas, e então o global analisou: “Bolão! Que espetáculo! Você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil”. Apesar do comentário inocente, as redes não perdoaram e questionaram o uso do adjetivo “peituda”. Villani não perdeu tempo e se justificou em um vídeo. “Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Patrícia. Sabe como é. Tamo junto, craque”, disse. A jogadora agradeceu pela torcida e não se importou com a polêmica. Ufa!