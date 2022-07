O motivo da revolta de clientes do Nubank

O mês virou, a fatura do cartão já fechou e os salários começam a cair. É o cenário perfeito para começar a planejar os gastos das próximas semanas. Mas clientes insatisfeitos do Nubank aproveitaram o momento para manifestar um descontentamento que não é de hoje. Usuários do roxinho se queixam do baixo limite do cartão de crédito. Eles alegam que, apesar de serem “leais” à empresa e pagarem as contas em dia, não conseguem o tão sonhado aumento — que pode ser solicitado no app e tem resposta imediata.

Por outro ângulo, o Nubank anunciou na última quinta-feira, 30, que expandiu o limite de mais de 587 mil pessoas. E, de fato, muitos comemoram nas redes a nova atualização. A razão da pulga atrás da orelha são os critérios nebulosos que definem quem tem direito a ter o poder de compra ampliado. Procurado por VEJA, o Nubank não quis se posicionar sobre o assunto.