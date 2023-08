O momento mais comentado do ‘Criança Esperança’

O encontro de Xuxa, Angélica e Eliana na programação especial do Criança Esperança foi, sem dúvidas, o momento mais icônico da campanha da TV Globo. Na última noite de segunda-feira, 7, as três artistas – que eram sucesso infantojuvenil absoluto nos anos 80 e 90 – se reuniram no palco para cantar as músicas que marcaram uma geração. As escolhidas foram “Vou de táxi”, interpretada por Angélica, “Os dedinho”, de Eliana, e “Ilarilariê”, de Xuxa. Ao final, elas deram um show em grupo ao som de “Lua de cristal”.

Nas redes, o momento ficou entre os trending topics do Twitter e deixou os fãs eufóricos. Veja:

a Santíssima Trindade da infância brasileira, sério, que momento lindo e nostalgico esse no #CriancaEsperanca 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fTnFLuZW7x — newzinho (@nosliwent) August 8, 2023

