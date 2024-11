O ‘bromance’ continua: a atitude inesperada de Macron ao encontrar Lula

Ao subir a rampa para cumprimentar Lula (PT), Emmanuel Macron não conseguiu disfarçar o entusiasmo. O francês deu uma corridinha animada para chegar mais rápido ao encontro do petista. Em seguida, os dois deram um aperto de mão informal, daqueles que entregam a intimidade entre os chefes de Estado. Nas redes, internautas lembraram do histórico “amoroso” entre os dois. Em março deste ano, os presidentes fizeram uma visita juntos à Amazônia, o que rendeu uma sessão de fotos viral na época, em que eles pareciam verdadeiros amigos – o tal do “bromance”. Veja:

https://twitter.com/babi/status/1858559409414123885