O acessório que roubou atenções na cúpula do G20

Durante a Cúpula do G20 que aconteceu no Museu de Arte Moderna (MAM) nesta segunda-feira, 18, um detalhe inusitado ganhou destaque: a garrafinha oficial de água, estampada com o design tropical nada discreto. Criada pela Farm Rio especialmente para o evento, a garrafa foi dada de presente aos chefes de Estado e primeiras-damas. A marca, conhecida por suas peças vibrantes e de “alma carioca”, também distribuiu kits contendo outros acessórios como leques, chinelos e cangas. No site da Farm, as garrafinhas térmicas custam entre R$149 e R$198.

