Está na hora de acabar com o tabu do fio terra entre homens

Considerada uma espécie de “ponto G” masculino, a próstata é cheia de terminações nervosas que podem levar a orgasmos intensos. Muitos, porém, nunca acessaram esse prazer por evitarem a todo custo o chamado “fio terra” – prática sexual de introdução de dedos ou acessórios no ânus do homem. Esse simples ato ainda é envolvido por uma série de tabus que tentam colocar em xeque a masculinidade de quem se abre (literalmente) para esse tipo de experiência. Recentemente, o assunto ganhou holofotes depois que o ator Caio Blat, 44, falou em podcast que pede para as parceiras fazerem fio terra nele. “É maravilhoso. Claro [que já experimentei]. Eu peço: ‘você pode [fazer] por favor. Também quero”, disse, sem medo ou vergonha (como deveria ser).