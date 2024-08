Dono de Porsche humilha entregador: ‘Meu carro custa R$1 milhão’

O motorista de um Porsche é apontado como suspeito de agredir e humilhar um entregador de aplicativo na última quarta-feira, 14. Após o motociclista estacionar em frente a uma garagem no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte, o condutor do automóvel sai de ré e atinge em cheio a moto. Quando o motoboy volta, eles começam a discutir até que o homem derruba e arrasta propositalmente a motocicleta, causando donos à lataria. Em seguida, inicia-se uma sequência de xingamentos, socos e chutes. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do carro de luxo chamou o entregador de “lixo”. “Essa moto é um lixo, você é um lixo. Meu carro custa R$ 1 milhão”, teria dito. O agressor ainda não foi identificado.

https://x.com/This_brasil/status/1824084267783033324