Conheça a Igreja Quadrangular, dona do avião flagrado com 290kg de maconha

No sábado, 27, a Polícia Federal realizou operação que terminou com a prisão de um homem que tentava transportar 290kg de maconha em uma avião pertencente a Igreja Quadrangular do Pará. O suspeito, detido no aeroporto de Belém, foi pego em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Segundo a PF, a aeronave estava sob comando Josué Bengtson e e de seu filho, Paulo Bengtson, que atualmente integra o governo paraense. Josué é um dos líderes da Quadrangular, além de ser tio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

A Igreja do Evangelho Quadrangular admitiu ser responsável pela aeronave e afirmou ter acionado a polícia assim que assim que tomou conhecimento do conteúdo ilícito que seria transportado pelo suspeito.

A seita evangélica pentecostal nasceu há cem anos, na Califórnia, onde fica sua sede internacional até hoje. Atualmente, a igreja está em 22 países e tem 17 mil templos e obras em progresso somente no Brasil. Em seu site, a Quadrangular pontua que “ganhar almas” é seu maior objetivo, defende o pagamento do dízimo e recomenda que os fieis orem por seus governantes – a não ser que algum deles contrarie os preceitos divinos.

No passado, a instituição religiosa já se envolveu em outra polêmicas. Ex-pastores do templo denunciaram que haviam sido expulsos por não realizarem campanhas políticas em prol de candidatos amigos dos principais líderes do culto. Em 2022, o reverendo Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, gravou um vídeo para anunciar seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

