Como Michelle Bolsonaro irritou Simone Tebet

Uma propaganda eleitoral protagonizada por Michelle Bolsonaro foi alvo de uma ação da campanha de Simone Tebet (MDB) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No vídeo, que foi ao ar na última terça-feira, 30, Jair Bolsonaro (PL) não dá as caras e apenas a primeira-dama aparece.

Segundo Tebet, a gravação é irregular, uma vez que Michelle extrapolou o limite de tempo em que apoiadores dos candidatos podem estar em evidência. “Ocorre que, dos programas da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, tanto em bloco quanto em inserções, os apoiadores só ‘poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção'”, explicou.

Se o TSE acatar o pedido, a propaganda pode ser retirada do ar em breve. “Não há dúvida de que a pessoa da Michelle Bolsonaro constitui-se apoiadora do seu marido e não como apresentadora ou interlocutora, e tem potencial a propiciar benefícios eleitorais à candidata, ao candidato, ao partido, à federação ou à coligação que veicula a propaganda”, afirmou a emedebista.

Nas redes, bolsonaristas apontam que Tebet se contradiz quando levanta bandeiras feministas e, ao mesmo tempo, “ataca” Michelle.