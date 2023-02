Cantor solta fogos e ironiza tragédia da boate Kiss; veja vídeo

Uma década após a tragédia em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que marcou o Brasil, o vocalista de uma banda de forró achou que era de bom tom fazer uma piada com o incêndio na boate Kiss. Enquanto fazia uma espécie de apresentação pirotécnica durante apresentação em casa de show em Boa Vista, Roraima, o cantor Ícaro Trindade, do grupo Dubai resolveu “brincar” com os convidados: “alô boate Kiss”, disse ele. Sem sofrer qualquer tipo de represália, ele prosseguiu com o show. Assista:

Cantor Ícaro Trindade, da “Banda Dubai”, ironizou o incêndio na boate Kiss em um de seus show com fogos de artifício.

Simplesmente repugnante, de uma falta de noção e de sensibilidade com as vítimas e familiares. Que vergonha!

Meu total repúdio a esse cidadão. pic.twitter.com/7QHXsyzOEL — Pompeo de Mattos (@PompeodeMattos) February 6, 2023

Quando o vídeo foi postado nas redes, a reação foi imediata. Internautas apontaram a atitude insensível do artista, que logo se retratou em seu perfil. “Venho aqui do fundo do meu coração pedir desculpas. A minha intenção não foi tripudiar, ironizar a dor de ninguém. Eu também já perdi dois irmãos de forma trágica e sei qual é a dor. Sei como é perder quem a gente ama. Infelizmente, lá na hora que a gente estava soltando o artefato pirotécnico, eu lembrei da série e acabei soltando a frase. Peço perdão”, disse Ícaro.

O incêndio na boate Kiss matou 242 pessoas.

