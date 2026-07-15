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Cultura

Batman: Parte 2 ganha primeiro teaser com Robert Pattinson de volta

Novo teaser anima os fãs, mas DC adia novamente a estreia do longa, agora prevista para fevereiro de 2028.

Por Pedro Godoy 15 jul 2026, 17h32 | Atualizado em 15 jul 2026, 18h16
O Batman, interpretado por Robert Pattinson, usa sua máscara preta com orelhas pontudas, olhando fixamente para frente. O fundo é um borrão laranja-amarelado, com pontos de luz difusos, sugerindo uma atmosfera noturna e chuvosa
 (Warner. Bros/Reprodução)
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Após anos de espera, Batman – Parte 2 ganhou um primeiro teaser, com Robert Pattinson em destaque, aparecendo uniformizado em meio à nevasca e às sirenes de carros de polícia.

Mesmo com a empolgação dos fãs, um balde de água fria foi jogado sobre eles. Pela terceira vez, a data de estreia do longa foi alterada, agora marcada para o dia 18 de fevereiro de 2028, segundo o The Hollywood Reporter.

Ainda segundo o veículo, a DC Studios havia definido a data de lançamento para 3 de outubro de 2025, que precisou ser alterada em decorrência das greves de roteiristas e atores de 2023. Antes da mudança desta quarta-feira (15), o filme havia sido previamente agendado para 1º de outubro de 2027.

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As alterações no cronograma acontecem em meio ao conturbado processo de aquisição da Warner Bros. pela Paramount, que segue travado por ações antitruste movidas pelos procuradores-gerais da Califórnia, Nova York e outros dez estados. A expectativa inicial era de que a fusão fosse concluída até o segundo semestre de 2026, mas o processo continua sem definição.

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O filme é dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, que, na sequência, conta com nomes de peso como Scarlett Johansson e Sebastian Stan. Ainda não foram revelados detalhes oficiais da trama, mas, ao programa francês C à vous, Pattinson disse que o roteiro é “muito bom” e “meio louco”.

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Assista ao teaser:
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TAGS:
Batman
DC Comics
Robert Pattinson
Warner Bros.
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