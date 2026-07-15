Batman: Parte 2 ganha primeiro teaser com Robert Pattinson de volta

Após anos de espera, Batman – Parte 2 ganhou um primeiro teaser, com Robert Pattinson em destaque, aparecendo uniformizado em meio à nevasca e às sirenes de carros de polícia.

Mesmo com a empolgação dos fãs, um balde de água fria foi jogado sobre eles. Pela terceira vez, a data de estreia do longa foi alterada, agora marcada para o dia 18 de fevereiro de 2028, segundo o The Hollywood Reporter.

Ainda segundo o veículo, a DC Studios havia definido a data de lançamento para 3 de outubro de 2025, que precisou ser alterada em decorrência das greves de roteiristas e atores de 2023. Antes da mudança desta quarta-feira (15), o filme havia sido previamente agendado para 1º de outubro de 2027.

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As alterações no cronograma acontecem em meio ao conturbado processo de aquisição da Warner Bros. pela Paramount, que segue travado por ações antitruste movidas pelos procuradores-gerais da Califórnia, Nova York e outros dez estados. A expectativa inicial era de que a fusão fosse concluída até o segundo semestre de 2026, mas o processo continua sem definição.

O filme é dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, que, na sequência, conta com nomes de peso como Scarlett Johansson e Sebastian Stan. Ainda não foram revelados detalhes oficiais da trama, mas, ao programa francês C à vous, Pattinson disse que o roteiro é “muito bom” e “meio louco”.