As fotos mais emblemáticas da Olimpíada de Paris

Os jogos olímpicos estão sendo marcados por fortes emoções. Alguns dos instantes mais representativos das competições foram majestosamente eternizados pelas lentes dos fotógrafos que estão em Paris. A coluna Virou Viral selecionou os melhores cliques. Veja:

1- Rebeca Andrade e as ginastas estadunidenses

Após conseguir seu primeiro ouro, a ginasta brasileira foi reverenciada pelas adversárias Simone Biles e Jordan Chiles, ambas dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

2 – Caio Bonfim e o mapa do Brasil

Segundo lugar na marcha atlética, conquista inédita para o Brasil, Caio Bonfim citou os preconceitos sofridos em sua trajetória no esporte. O agrupamento dos marchadores, em que Bonfim aparece na frente, formou, sem querer, um contorno similar ao mapa do Brasil.

Continua após a publicidade

3 – Gabriel Medina e a prancha voadora

Confiante de sua performance, Gabriel Medina saiu da onda pedindo nota dez com as mãos. No milésimo de segundo em que foi clicado, o surfista aparece levitando com sua prancha. A nota, no entanto, foi 9.9.