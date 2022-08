As críticas da esquerda a William Bonner e Renata Vasconcellos

A entrevista de Jair Bolsonaro (PL) na sabatina da TV Globo, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 22, continua rendendo nas redes sociais. Os grupos de esquerda, ainda que avaliem o desenvolvimento do candidato como pífio, também não ficaram muito contentes com a condução da conversa.

No Twitter, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos foram criticados por não abordar assuntos considerados primordiais. Internautas notaram a falta de perguntas sobre a volta da fome no país, a investigação envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz e a alta no preço de alimentos básicos. Veja:

33 milhões de pessoas passando fome não foi assunto. Paciência. — Luiz Hygino (@lhygino) August 23, 2022

40 minutos e nenhuma menção a orçamento secreto — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) August 23, 2022