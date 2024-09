A rede social que pode substituir o X no Brasil

Após Alexandre de Moraes anunciar a suspensão do X por falta de representante legal da rede no país, na última quarta-feira, 28, os órfãos da plataforma correram para procurar uma substituta. A Threads, da Meta, e a Bluesky, até então pouco conhecida, foram as mais cotadas até agora. Esta última teve uma explosão nos últimos dias. “Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky”, comemorou o app.

Criada em 2019 por Jack Dorsey, ex-CEO do antigo Twitter, a Bluesky surgiu como um braço da rede do passarinho, mas logo as plataformas se desmembraram. A nova rede surgiu com a proposta de permitir ainda mais liberdade de expressão.

Após o boom do app, o ministro solicitou que a empresa suspenda perfis fakes criados em nome do Supremo Tribunal Federal (STF).