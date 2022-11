A primeira ‘consulta popular’ do governo Lula

Desde que Bruno Gagliasso, 40 anos, resolveu mandar um recado a Geraldo Alckmin solicitando a volta do horário de verão, o tema tomou as redes sociais e passou a ser debatido com vigor. “Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do Horário de Verão no plano de transição. Horário de Verão é o Brasil feliz de novo!”, escreveu o ator no Twitter na ocasião.

Imediatamente, os usuários reagiram à súplica do artista. Enquanto alguns concordaram que o horário especial tornava o dia mais produtivo, além de gerar economia de luz, outros responderam que a mudança só agrada quem não precisa acordar cedo. Gagliasso ainda se justificou e voltou a defender seu ponto. ‘Tenho três filhos. Você acha mesmo que eu consigo acordar tarde?”, replicou.

Na última segunda-feira, 7, a discussão chegou a Lula (PT). Foi então que o petista resolveu tomar uma providência e ouvir a voz do povo — que, nesse caso, se resume ao público do Twitter. “O que vocês acham da volta do horário de verão?”, postou em formato de enquete o presidente eleito. Até agora, o time de Gagliasso está ganhando, com 67,3% dos votos favoráveis, contra 32,7% dos que são contra. Veja:

Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022