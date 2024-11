A inacreditável figurinha usada pelo grupo que planejava golpe

Na última terça-feira, 26, o ministro do STF Alexandre de Moraes retirou o sigilo do documento da PF sobre a tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. Em muitas das 884 páginas do relatório, há prints de conversas no Whatsapp entre o major Sergio Cavaliere e o oficial Roland Araújo. Um trecho do diálogo (pág. 246 do documento) chega a ser cômico — e trágico ao mesmo tempo. Nas mensagens, eles enviam uma figurinha de Moraes com “cabeça de pênis” e dizem “vamos ser presos por ele”. Veja:

Publicidade