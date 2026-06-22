A coleção Experimental e a arte de reescrever histórias

Alguns grupos hoteleiros replicam a mesma identidade visual em todas as suas propriedades, independentemente do país ou da história do lugar. Esse não é o caso do Experimental, cujas propriedades compartilham uma filosofia, mas nunca uma fórmula. Cada endereço tem uma história singular e um charme próprio, construídos em sintonia com a cidade que habita, o edifício histórico que ocupa e a cultura local que o inspira.

Com propriedades espalhadas por locais icônicos da Europa, o Experimental transforma patrimônio histórico em hotéis de luxo que têm histórias para contar: da decoração de interiores que respeita e reinterpreta a história de cada construção até a gastronomia que celebra a cultura local. Três propriedades entre França e Inglaterra ilustram essa visão singular.

Experimental Marais, Paris

Localizado no coração do Marais, um dos bairros mais charmosos de Paris, onde museus, galerias e lojas imperdíveis ficam a poucos passos, o Experimental Marais tem a assinatura do arquiteto de interiores Tristan Auer, o mesmo responsável por endereços icônicos da cidade como o Hôtel de Crillon. Para o projeto, Auer criou a personalidade fictícia de um viajante curioso e esteta como fio condutor: alguém que acumula objetos de mundos diferentes, de livros sobre assuntos diversos a esculturas antigas e mobiliário moderno, compondo cantos intimistas e aconchegantes que instigam a curiosidade. A paleta de tons marrons, ora brilhantes, ora texturizados, ocupa os diferentes espaços do hotel.

Essa mesma curiosidade sem fronteiras se traduz na gastronomia: em vez do esperado bistrô parisiense, o Experimental escolheu homenagear as “Chop Houses” americanas dos anos 1950, os restaurantes populares de Nova York. O resultado é o Temple & Chapon, um salão de teto de vidro com 100 lugares, onde desenhos e fotografias do artista Clovis Retif adornam as paredes criando uma atmosfera envolvente. À frente da cozinha está Mélanie Serre, que passou pelos restaurantes de Joël Robuchon, o chef francês com mais estrelas Michelin da história. O menu clássico da gastronomia americana é traduzido com elegância: cortes nobres de boi, ostras Rockefeller e crab cake são alguns exemplos. O American Bar ao lado completa a experiência com coquetéis assinatura inspirados nas instituições nova-iorquinas e uma seleção de vinhos americanos. Para descansar, o spa do hotel em parceria com Susanne Kaufmann, marca que une ciência e natureza, oferece tratamentos personalizados, piscina e sauna.

Cowley Manor Experimental, Cotswolds

Se o Experimental Marais convida à curiosidade urbana, o Cowley Manor é o seu oposto perfeito: uma mansão na região dos Cotswolds, a cerca de duas horas de trem de Londres, que parece ter saído diretamente de um romance inglês. E não é por acaso. A história da mansão antecede até mesmo a sua construção em 1695, quando a terra pertencia a um dos últimos reis anglo-saxões: Eduardo o Confessor, no século XI, a trocou pela terra onde mais tarde seria erguida a Abadia de Westminster em Londres. Nos séculos seguintes, a propriedade passou pela família Brett, até que um de seus membros dilapidou a fortuna familiar e com ela foi o Cowley Manor. A mansão onde hoje fica o hotel foi construída há pouco mais de 100 anos.

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Foi também nesses mesmos jardins que o autor Lewis Carroll encontrou a inspiração para escrever Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865. Carroll visitava regularmente a região, hospedando-se com amigos na antiga reitoria local, e a história diz que foi passeando pelos jardins do Cowley Manor que a história de Alice começou a tomar forma. Hoje classificada como patrimônio histórico, a mansão foi renovada pelo Experimental Group e reaberta em 2023 sob a visão contemporânea da designer Dorothée Meilichzon.

Meilichzon entrelaçou o clássico e o contemporâneo com sua marca registrada: madeira de bordo, tons de verde-azulado envelhecido e laca brilhante convivendo com estofamentos exuberantes em uma paleta que honra a história do lugar sem museificá-lo. Pelos corredores e quartos, pequenas referências a Alice surgem com discrição: portas escondidas aqui, um padrão xadrez ali, como segredos que o hóspede atento vai descobrindo ao longo da estadia. Os 36 quartos, espaçosos e ao mesmo tempo acolhedores, alguns com camas de dossel, têm personalidade e uma estética clássica. O serviço tem a alma de uma casa de família, não a formalidade de um hotel convencional.

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À frente do restaurante está o chef Jackson Boxer, que combina os melhores produtos locais com as raízes francesas do grupo Experimental, resultando em uma cozinha sazonal com alma de cozinha de campo. O spa C-Side, instalado em um edifício pós-moderno que parece esculpido na própria terra, oferece duas piscinas aquecidas, uma indoor e outra ao ar livre,

academia e um menu de tratamentos à base dos produtos veganos da Monu Skin, marca local feita com plantas e óleos essenciais. Do lado de fora, os jardins do século XIX abrigam árvores milenares como sequoias gigantes. O jardineiro-chefe David Masters guia passeios pelos jardins para quem quiser descobrir os cantos encantadores dessa paisagem que um dia inspirou Lewis Carroll.

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Experimental Cocktail Club Chinatown, Londres

Não há nome na porta. Quem sabe, sabe. O Experimental Cocktail Club Chinatown, em Londres, é um dos bares de coquetelaria mais celebrados da cidade e completou 15 anos em 2025 com uma reinvenção completa assinada por Dorothée Meilichzon, a mesma designer do Cowley Manor. O resultado é uma atmosfera com referências Art Déco no meio do caos vibrante da Chinatown londrina, onde o símbolo do dragão aparece em padrões de escamas nos tapetes, tecidos e em um biombo dos anos 1960. Bambu, madeira trançada, espelhos e uma paleta de roxo, marrom e violeta criam cantos cinematográficos e intimistas, com estofados cintilantes e detalhes em aço inox.

O menu de coquetéis é variado, dos clássicos da casa a criações inspiradas no design e na localização do bar, com uma coleção vintage de espirituosos e licores raros imperdíveis. A programação musical acompanha o mesmo espírito eclético, do disco às noites de vinil vintage, com semanas especiais onde o celular não é permitido.

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De Paris aos Cotswolds, passando por um bar discreto por fora mas denso e cinematográfico por dentro em Chinatown, o Experimental continua a reescrever histórias em locais icônicos cheios de arte e cultura. O próximo capítulo será em Roma, com abertura prevista para outubro de 2026.