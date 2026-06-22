A coleção Experimental e a arte de reescrever histórias
De uma mansão inglesa do século XVII ao charme atemporal do Marais, a marca de hospitalidade Experimental transforma história em hospitalidade
Alguns grupos hoteleiros replicam a mesma identidade visual em todas as suas propriedades, independentemente do país ou da história do lugar. Esse não é o caso do Experimental, cujas propriedades compartilham uma filosofia, mas nunca uma fórmula. Cada endereço tem uma história singular e um charme próprio, construídos em sintonia com a cidade que habita, o edifício histórico que ocupa e a cultura local que o inspira.
Com propriedades espalhadas por locais icônicos da Europa, o Experimental transforma patrimônio histórico em hotéis de luxo que têm histórias para contar: da decoração de interiores que respeita e reinterpreta a história de cada construção até a gastronomia que celebra a cultura local. Três propriedades entre França e Inglaterra ilustram essa visão singular.
Experimental Marais, Paris
Localizado no coração do Marais, um dos bairros mais charmosos de Paris, onde museus, galerias e lojas imperdíveis ficam a poucos passos, o Experimental Marais tem a assinatura do arquiteto de interiores Tristan Auer, o mesmo responsável por endereços icônicos da cidade como o Hôtel de Crillon. Para o projeto, Auer criou a personalidade fictícia de um viajante curioso e esteta como fio condutor: alguém que acumula objetos de mundos diferentes, de livros sobre assuntos diversos a esculturas antigas e mobiliário moderno, compondo cantos intimistas e aconchegantes que instigam a curiosidade. A paleta de tons marrons, ora brilhantes, ora texturizados, ocupa os diferentes espaços do hotel.
Essa mesma curiosidade sem fronteiras se traduz na gastronomia: em vez do esperado bistrô parisiense, o Experimental escolheu homenagear as “Chop Houses” americanas dos anos 1950, os restaurantes populares de Nova York. O resultado é o Temple & Chapon, um salão de teto de vidro com 100 lugares, onde desenhos e fotografias do artista Clovis Retif adornam as paredes criando uma atmosfera envolvente. À frente da cozinha está Mélanie Serre, que passou pelos restaurantes de Joël Robuchon, o chef francês com mais estrelas Michelin da história. O menu clássico da gastronomia americana é traduzido com elegância: cortes nobres de boi, ostras Rockefeller e crab cake são alguns exemplos. O American Bar ao lado completa a experiência com coquetéis assinatura inspirados nas instituições nova-iorquinas e uma seleção de vinhos americanos. Para descansar, o spa do hotel em parceria com Susanne Kaufmann, marca que une ciência e natureza, oferece tratamentos personalizados, piscina e sauna.
Cowley Manor Experimental, Cotswolds
Se o Experimental Marais convida à curiosidade urbana, o Cowley Manor é o seu oposto perfeito: uma mansão na região dos Cotswolds, a cerca de duas horas de trem de Londres, que parece ter saído diretamente de um romance inglês. E não é por acaso. A história da mansão antecede até mesmo a sua construção em 1695, quando a terra pertencia a um dos últimos reis anglo-saxões: Eduardo o Confessor, no século XI, a trocou pela terra onde mais tarde seria erguida a Abadia de Westminster em Londres. Nos séculos seguintes, a propriedade passou pela família Brett, até que um de seus membros dilapidou a fortuna familiar e com ela foi o Cowley Manor. A mansão onde hoje fica o hotel foi construída há pouco mais de 100 anos.
Foi também nesses mesmos jardins que o autor Lewis Carroll encontrou a inspiração para escrever Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865. Carroll visitava regularmente a região, hospedando-se com amigos na antiga reitoria local, e a história diz que foi passeando pelos jardins do Cowley Manor que a história de Alice começou a tomar forma. Hoje classificada como patrimônio histórico, a mansão foi renovada pelo Experimental Group e reaberta em 2023 sob a visão contemporânea da designer Dorothée Meilichzon.
Meilichzon entrelaçou o clássico e o contemporâneo com sua marca registrada: madeira de bordo, tons de verde-azulado envelhecido e laca brilhante convivendo com estofamentos exuberantes em uma paleta que honra a história do lugar sem museificá-lo. Pelos corredores e quartos, pequenas referências a Alice surgem com discrição: portas escondidas aqui, um padrão xadrez ali, como segredos que o hóspede atento vai descobrindo ao longo da estadia. Os 36 quartos, espaçosos e ao mesmo tempo acolhedores, alguns com camas de dossel, têm personalidade e uma estética clássica. O serviço tem a alma de uma casa de família, não a formalidade de um hotel convencional.
À frente do restaurante está o chef Jackson Boxer, que combina os melhores produtos locais com as raízes francesas do grupo Experimental, resultando em uma cozinha sazonal com alma de cozinha de campo. O spa C-Side, instalado em um edifício pós-moderno que parece esculpido na própria terra, oferece duas piscinas aquecidas, uma indoor e outra ao ar livre,
academia e um menu de tratamentos à base dos produtos veganos da Monu Skin, marca local feita com plantas e óleos essenciais. Do lado de fora, os jardins do século XIX abrigam árvores milenares como sequoias gigantes. O jardineiro-chefe David Masters guia passeios pelos jardins para quem quiser descobrir os cantos encantadores dessa paisagem que um dia inspirou Lewis Carroll.
Experimental Cocktail Club Chinatown, Londres
Não há nome na porta. Quem sabe, sabe. O Experimental Cocktail Club Chinatown, em Londres, é um dos bares de coquetelaria mais celebrados da cidade e completou 15 anos em 2025 com uma reinvenção completa assinada por Dorothée Meilichzon, a mesma designer do Cowley Manor. O resultado é uma atmosfera com referências Art Déco no meio do caos vibrante da Chinatown londrina, onde o símbolo do dragão aparece em padrões de escamas nos tapetes, tecidos e em um biombo dos anos 1960. Bambu, madeira trançada, espelhos e uma paleta de roxo, marrom e violeta criam cantos cinematográficos e intimistas, com estofados cintilantes e detalhes em aço inox.
O menu de coquetéis é variado, dos clássicos da casa a criações inspiradas no design e na localização do bar, com uma coleção vintage de espirituosos e licores raros imperdíveis. A programação musical acompanha o mesmo espírito eclético, do disco às noites de vinil vintage, com semanas especiais onde o celular não é permitido.
De Paris aos Cotswolds, passando por um bar discreto por fora mas denso e cinematográfico por dentro em Chinatown, o Experimental continua a reescrever histórias em locais icônicos cheios de arte e cultura. O próximo capítulo será em Roma, com abertura prevista para outubro de 2026.