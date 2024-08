Última obra de Paul Auster extrai poesia e otimismo do cotidiano

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Enquanto concluía Baum­gartner, em 2023, o americano Paul Auster descobriu que tinha um câncer no pulmão, doença que o levou à morte em maio passado. A novela é um epitáfio tocante na obra do autor da Trilogia de Nova York. O protagonista, Sy Baum­gartner, é um professor de filosofia quase aposentado, que só enxerga vazio à frente: a esposa morreu uma década antes, mas o luto ainda o consome. Ao rever sua vida de 1968 até a velhice, Auster tece uma narrativa humanista que extrai poesia e otimismo do cotidiano.