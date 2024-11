The Cure retorna ao rock melancólico após 16 anos sem disco inédito

Songs of a Lost World, de The Cure (disponível nas plataformas de streaming)

Ícone da música gótica inglesa da década de 80, o grupo encabeçado por Robert Smith está ativo há mais de 45 anos, mas não lançava um disco desde 4:13 Dream, de 2008. Agora, a banda retorna ao estilo antigo, com som obscuro e olhar aprofundado para os infortúnios da existência, em especial o envelhecimento, a política e o luto. Na soturna I Can Never Say Good­bye, por exemplo, o vocalista processa a dor da perda do irmão, enquanto em Warsong, ele critica as múltiplas guerras que testemunhou.

