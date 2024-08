Stop Making Sense: show clássico do Talking Heads volta aos cinemas em 4K

Stop Making Sense (Stop Making Sense, Estados Unidos, 2024. Em cartaz no país)

Lançado há quarenta anos, o filme-concerto dirigido por Jonathan Demme mostra os quatro integrantes do Talking Heads — David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison — no auge da criatividade. Antes disponível em péssima qualidade, o memorável show de uma das bandas que sintetizaram o pop dos anos 1980 é agora restaurado em 4K — e amplia seu frescor ao ser exibido na tela Imax, com o som do cinema. Estão lá hits como Psycho Killer, Take Me to the River, Once in a Lifetime e Burning Down the House, nas interpretações que consagraram o performático Byrne.

