Série da HBO ironiza a extravagância de líderes evangélicos com sagacidade

The Righteous Gemstones — terceira temporada (episódios semanais aos domingos na HBO e na HBO Max)

Quando o pastor Eli Gemstone — vivido pelo ótimo John Goodman — finalmente se aposenta, chega a hora de seus três filhos para lá de problemáticos assumirem o império evangélico erguido por ele — do qual fazem parte um enorme complexo midiático com canal de TV e plataforma de streaming, um parque de diversões e um resort cristão. Enquanto o caçula entra numa cruzada contra sex shops e a irmã do meio se deslumbra com a fama de cantora gospel, cabe ao mais velho a função de manter a “firma” de pé. Com um humor ácido e absurdo, a série se inspira em figuras reais do televangelismo americano, e observa a vida dessas personas peculiares sem ridicularizar a fé alheia — mas com um olhar afiado para os excessos de líderes religiosos extravagantes.