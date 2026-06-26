‘Segredo Obscuro’ é sucessor de ‘A Substância’ sobre body horror
Novo filme é estrelado por Elisabeth Moss e Kate Hudson e conta com direção de Max Minghella
Sam (Elisabeth Moss) é uma atriz na casa dos 40 anos, insegura e solitária, que já foi rejeitada em diversos testes por sua idade e aparência. Ela vê uma esperança em Zoe (Kate Hudson), a CEO de uma clínica de bem-estar que promete um tratamento inovador de reparação celular que evita o envelhecimento da pele. O tal procedimento, contudo, desencadeia efeitos colaterais inesperados e desconcertantes — até se tornarem assustadores. Dirigido por Max Minghella — que também é ator e contracenou com Elisabeth em The Handmaid’s Tale —, o filme de body horror, o terror corporal, bebe da fonte de clássicos do filão como A Mosca, de David Cronenberg, e flerta com a sacada do popular A Substância, de Coralie Fargeat, refletindo sobre a pressão estética e a busca inócua pela perfeição. O filme já está em cartaz nos cinemas.
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